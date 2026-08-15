Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Liên bang Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã có các cuộc làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev và lãnh đạo Công ty cổ phần Đường sắt Nga (RZD).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev. Ảnh PV

Tại cuộc làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ và những kinh nghiệm quý báu của các đối tác Nga trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Liên bang Nga có năng lực công nghệ, kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực giao thông, trong khi Hà Nội cùng với thành phố Hồ Chí Minh - hai đô thị đặc biệt và đầu tàu kinh tế của Việt Nam - đang ưu tiên phát triển mạnh hệ thống giao thông đô thị, đường sắt đô thị và hạ tầng thông minh. Đây là những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng để hai bên tăng cường hợp tác.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó đặt mục tiêu phát triển đô thị thông minh, không gian ngầm, kinh tế tầm thấp, kinh tế tầm cao; đồng thời đầu tư nhiều tuyến đường sắt đô thị và các tuyến giao thông kết nối liên vùng. Trên cơ sở đó, thành phố Hà Nội mong muốn Bộ Giao thông vận tải và các đối tác Nga chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính sách, tiêu chuẩn chuyên ngành đường sắt đô thị và công trình ngầm; hỗ trợ thiết kế, tích hợp công nghệ, đào tạo và chuyển giao công nghệ. Thành phố cũng mời gọi các doanh nghiệp Nga nghiên cứu, tham gia đầu tư các tuyến metro theo quy hoạch giao thông của Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một nội dung được Hà Nội quan tâm là nghiên cứu các mô hình đầu tư linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế; tăng cường trao đổi chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, quản lý và vận hành các tuyến metro. Hai bên cũng đề nghị nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn trong quản lý, điều tiết giao thông, góp phần giảm ùn tắc.

Hà Nội đồng thời quan tâm đến việc thiết kế các công trình ngầm và nhà ga trở thành những điểm nhấn kiến trúc mang đặc trưng văn hóa, lịch sử của thành phố; tích hợp đồng bộ công nghệ cho các tuyến metro, nghiên cứu xây dựng trung tâm điều hành tập trung, cũng như hình thành các liên danh để triển khai các dự án đường sắt đô thị.

Đối với thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị phía Nga phối hợp với các cơ quan quản lý của Việt Nam nghiên cứu đầu tư, cung cấp thiết bị và công nghệ cho các tuyến metro trọng điểm. Hà Nội cùng với thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, chuyên gia của Liên bang Nga tham gia các dự án phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev. Ảnh PV

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng có cuộc làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần Đường sắt Nga (RZD). Tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Việt Nam xác định phát triển đường sắt là một trong những lĩnh vực vận tải cần ưu tiên đầu tư nhằm kết hợp hiệu quả các phương thức vận tải, đáp ứng yêu cầu vận chuyển khối lượng lớn, nhanh, an toàn, chi phí hợp lý, thân thiện với môi trường và tăng cường kết nối trong nước, quốc tế.

Hà Nội có nhu cầu hợp tác với phía Nga trong đầu tư, tư vấn chính sách, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật mạng lưới đường sắt đô thị kết nối với đường sắt quốc gia, quản lý và vận hành các tuyến đường sắt; đồng thời mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

* Ngày 14-8, tại Saint Petersburg, đoàn đã có cuộc gặp quan trọng với Thống đốc Saint Petersburg Aleksander Beglov.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng gặp gỡ và làm việc với Thống đốc Saint Petersburg Aleksander Beglov. Ảnh: PV

Phía Saint Petersburg khẳng định thành phố Hà Nội luôn nằm trong nhóm đi đầu thúc đẩy quan hệ hợp tác Nga - Việt, đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các địa phương của Việt Nam. Saint Petersburg đánh giá cao việc Hà Nội trở thành địa phương kết nghĩa thứ năm của thành phố tại Việt Nam, sau thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Khánh Hòa và Điện Biên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tại cuộc làm việc với Thống đốc Saint Petersburg Aleksander Beglov. Ảnh: PV

Thỏa thuận hợp tác giữa Saint Petersburg và Hà Nội được ký tháng 5-2025, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, giáo dục, y tế, thể thao và văn hóa, đồng thời thúc đẩy các dự án đầu tư, kết nối doanh nghiệp và các hoạt động xúc tiến chung.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo thành phố Saint Petersburg. Ảnh: PV

Đáng chú ý, Saint Petersburg mong muốn tăng cường hợp tác với Hà Nội trong lĩnh vực đường sắt đô thị. Thành phố có kinh nghiệm xây dựng metro trong điều kiện địa chất phức tạp, với hệ thống tàu điện ngầm có độ sâu trung bình thuộc loại lớn nhất thế giới. Metro Saint Petersburg được đưa vào hoạt động từ năm 1955 và hiện vẫn được tiếp tục mở rộng mạng lưới, ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng, vận hành và thanh toán vé.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thành phố Saint Petersburg. Ảnh: PV

Những trao đổi tại Mátxcơva và Saint Petersburg cho thấy đường sắt đô thị đang trở thành một hướng hợp tác đáng chú ý giữa Hà Nội và các đối tác Nga. Với nhu cầu phát triển mạng lưới metro, không gian ngầm và giao thông thông minh, Hà Nội có thêm cơ hội tiếp cận kinh nghiệm, công nghệ và phương thức tổ chức triển khai của các địa phương, doanh nghiệp chuyên ngành Nga.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Đoàn công tác tham quan metro ngầm của thành phố Saint Petersburg. Ảnh: PV

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Đoàn công tác tham quan metro ngầm của thành phố Saint Petersburg. Ảnh: PV

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định các cơ quan chuyên môn của thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với phía Nga để triển khai những nội dung đã thống nhất, thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên.

Theo chương trình công tác, dự kiến trong các ngày 15 đến 17-8, Đoàn công tác tiếp tục có nhiều cuộc gặp làm việc với lãnh đạo các cơ quan liên quan, doanh nghiệp lớn tại Saint Petersburg và Mátxcơva.

* Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Liên bang Nga, Đoàn công tác liên ngành cũng có cuộc gặp ông Kirsan Ilyumzhinov, nguyên lãnh đạo Cộng hòa Kalmykia (Liên bang Nga), nguyên Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua quốc tế (FIDE).

Đoàn công tác liên ngành gặp ông Kirsan Ilyumzhinov, nguyên lãnh đạo Cộng hòa Kalmykia (Liên bang Nga), nguyên Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua quốc tế (FIDE). Ảnh: PV

Tại cuộc gặp, hai bên trao đổi về khả năng ông Kirsan Ilyumzhinov hỗ trợ thúc đẩy các mối quan hệ tại Nga trong lĩnh vực đường sắt đô thị, cũng như khả năng thu hút các nguồn vốn đầu tư, không chỉ từ Nga, phục vụ phát triển hệ thống metro tại Hà Nội. Hai bên cũng trao đổi về các hình thức hợp tác phù hợp khác.