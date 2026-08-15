Tăng tốc thi công Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, mục tiêu thông tuyến trước ngày 2/9
Sau hơn 8 tháng tăng tốc thi công, tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang dần thành hình với mặt đường, cây xanh và hệ thống chiếu sáng được hoàn thiện. Hà Nội đặt mục tiêu thông tuyến trước ngày 2/9, mở thêm một trục giao thông quan trọng giữa nội đô.
Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang rộng 50m, đi qua các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng. Với tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng, đây được xem là một trong những tuyến đường có chi phí đầu tư trên mỗi km cao nhất Hà Nội, từng được dư luận ví von là tuyến đường “đắt nhất hành tinh”.
Dự án được kỳ vọng tạo thêm một trục giao thông quan trọng, góp phần giảm áp lực cho các tuyến Đê La Thành, Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ và Giảng Võ.
Được phê duyệt từ tháng 12/2017 và dự kiến hoàn thành vào năm 2020, dự án từng nhiều lần chậm tiến độ do những vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng.
Sau khi được tập trung tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh thi công, diện mạo tuyến đường đang thay đổi từng ngày. Tại nhiều vị trí, mặt đường đã được trải thảm nhựa, dải phân cách được phủ cây xanh, hệ thống chiếu sáng được lắp đặt đồng bộ.
Đáng chú ý, đoạn từ nút giao Voi Phục đến Bệnh viện Nhi Trung ương cơ bản hoàn tất các hạng mục chính. Một số phương tiện đã được tổ chức lưu thông tạm thời, giúp kết nối thuận lợi hơn tới khu vực Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và Bệnh viện Nhi Trung ương.
Theo ghi nhận tại công trường, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Toàn dự án hiện hoàn thành hơn 40% khối lượng công việc.
Trong đó, khoảng 750m đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công đã được rải thảm nhựa hơn một nửa bề rộng mặt đường. Đây được xem là bước tiến quan trọng để triển khai các hạng mục còn lại.
Cùng với phần đường, hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh cũng đang được khẩn trương triển khai.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, đơn vị đang phối hợp với các nhà thầu, tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành mục tiêu thông tuyến Vành đai 1 trước ngày 2/9.
Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, tuyến đường sẽ tạo thêm một trục kết nối quan trọng ở khu vực phía Tây Nam nội đô, đồng thời góp phần phân bổ lại dòng phương tiện trên các tuyến đường vốn thường xuyên chịu áp lực lớn.
Riêng hai cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026, qua đó từng bước hoàn thiện toàn bộ nút giao và phát huy hiệu quả khai thác của tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.
Theo Lê Khánh
Báo Đại đoàn kết
Theo
Báo Đại đoàn kết
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