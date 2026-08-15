Tăng tốc thi công Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, mục tiêu thông tuyến trước ngày 2/9

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài hơn 2,2km, mặt cắt ngang rộng 50m, đi qua các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng. Với tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng, đây được xem là một trong những tuyến đường có chi phí đầu tư trên mỗi km cao nhất Hà Nội, từng được dư luận ví von là tuyến đường “đắt nhất hành tinh”.