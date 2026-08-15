Sun Group đang xây siêu công trình 12.756 tỷ đồng, kỳ vọng sánh ngang các thánh đường nghệ thuật nổi tiếng TG tại Paris, Los Angeles…

Ngày 5/10/2025, UBND TP. Hà Nội và Tập đoàn Sun Group đã chính thức khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ.

Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề do Tập đoàn Sun Group đầu tư, với tổng mức vốn hơn 12.000 tỷ đồng, quy mô diện tích đất khoảng 19,1ha tại trung tâm Bán đảo Quảng An.

Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi kiến trúc sư (KTS) Renzo Piano, một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20. Ông là người Italy đầu tiên có mặt trong Top 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới.

Công trình bao gồm Nhà hát Ngọc Trai hiện đại, đa năng, sức chứa hơn 2.000 chỗ ngồi, phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị lớn của Thủ đô; cùng khu công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, thưởng thức và giải trí của nhân dân, đồng thời là điểm nhấn thu hút du lịch trong và ngoài nước.

Mái vòm nhà hát Opera Hà Nội với hiệu ứng "Ngọc trai lấp lánh" (Ảnh: SunGroup)

Dấu ấn đặc biệt nhất của nhà hát chính là kiến trúc mái vòm "vô tiền khoáng hậu", lấy cảm hứng từ những gợn sóng Hồ Tây, có kết cấu siêu mỏng, siêu chịu lực và được phủ lên lớp vật liệu tạo hiệu ứng ngọc trai, để có thể phản chiếu màu sắc mặt nước Hồ Tây theo chuyển động của thời gian trong ngày.

Nhà hát có hai khán phòng lớn. Khán phòng opera (sức chứa 1.797 chỗ) và khán phòng đa năng với hệ thống ghế di động có thể di chuyển để tạo không gian cho các sự kiện đứng như các buổi biểu diễn nhạc sống, concert… với sức chứa 1.430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công.

Ngoài 2 khán phòng, Nhà hát còn có nhiều không gian đa năng khác như Sảnh chính, Phòng diễn tập và tập luyện, Bảo tàng, Sàn vọng cảnh...

Tiến độ Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề

Mới đây, vào ngày 1/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra tiến độ Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề.

Theo báo cáo của UBND phường Tây Hồ, Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề có quy mô khoảng 21,3ha. Giai đoạn 1 đã hoàn thành thu hồi khoảng 8,1ha, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư; dự kiến tiếp tục bàn giao thêm 1,6ha trong tháng 8/2026. Giai đoạn 2 đã hoàn thành điều tra 260 trường hợp phải thu hồi đất, đang triển khai các thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề có tổng diện tích thu hồi khoảng 212.730m². Ảnh: Quang Thái - Chuyên trang Thủ đô Hà Nội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá, đến thời điểm hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng của Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề cũng như Dự án tuyến đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều phần việc được hoàn thành đúng kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu triển khai thi công.

Đây là tiền đề quan trọng để từng bước hình thành không gian văn hóa, nghệ thuật và cảnh quan mới của khu vực Hồ Tây, góp phần nâng cao chất lượng không gian công cộng, tạo động lực phát triển khu vực trong thời gian tới.

Nhà hát Opera Hà Nội được kỳ vọng sẽ nằm trong danh sách các thánh đường nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới

Dù vẫn đang trong giai đoạn thi công, trước đó vào cuối tháng 4/2026, tạp chí danh tiếng Travel + Leisure Asia đã dành nhiều mỹ từ trên nền tảng Instagram để ca ngợi công trình, đồng thời đặt kỳ vọng đây sẽ là biểu tượng văn hóa mới của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Ngay phần mở đầu, ấn phẩm này đưa ra nhận định táo bạo: "Move aside, Sydney. There's a new iconic opera house on the water" (Tạm dịch: Sydney hãy nhường bước. Đã có một biểu tượng nhà hát trên mặt nước mới chuẩn bị ra đời).

Sự xuất hiện của Nhà hát Opera Hà Nội trên một nền tảng có sức ảnh hưởng lớn với giới du lịch cao cấp được xem là tín hiệu rõ ràng về mức độ quan tâm của quốc tế. Không chỉ giới chuyên môn, cộng đồng yêu nghệ thuật toàn cầu cũng bày tỏ sự hào hứng qua nhiều phản hồi tích cực.

Bên cạnh đó, công trình còn được nhìn nhận như một câu chuyện văn hóa sống động ẩn sau lớp vỏ thiết kế. Tạp chí Travel + Leisure Asia ví nhà hát như một "viên ngọc trai khổng lồ" mang trong mình dòng chảy lịch sử của Hồ Tây.

Theo Báo Điện tử Chính phủ, Nhà hát Opera Hà Nội được xây dựng với kỳ vọng trở thành điểm đến của những chương trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới và các nghệ sĩ danh tiếng toàn cầu, góp mặt trong danh sách những thánh đường nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới, sánh vai cùng các nhà hát tại Paris, Milan, Berlin, London, New York hay Los Angeles...

Đây cũng sẽ là công trình thể hiện được những giá trị và sự kết nối văn hóa của thế giới với văn hóa Việt Nam, đưa Việt Nam ra với thế giới.