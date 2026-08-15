Thông tin mới nhất về giấy phép lái xe, công an yêu cầu người dân chủ động cập nhật ngay

Ảnh minh họa

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, từ ngày 01/7/2026, Thông tư số 108/2026/TT-BCA của Bộ Công an chính thức có hiệu lực, quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Thông tư có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo thuận lợi cho người dân.

Theo đó, người dân có thể thực hiện thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan Công an có thẩm quyền. Thông tin giấy phép lái xe được cập nhật, đồng bộ với cơ sở dữ liệu và tích hợp trên ứng dụng VNeID, VNeTraffic, góp phần giảm giấy tờ, thời gian đi lại và nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.﻿

Một số điểm mới đáng chú ý gồm:

- Ảnh chân dung sử dụng trong hồ sơ cấp, đổi GPLX được chụp trên nền trắng.

- Hồ sơ đổi GPLX mô tô phải có giấy khám sức khỏe theo quy định, trừ trường hợp được miễn hoặc đã có dữ liệu điện tử hợp lệ.

- GPLX quá hạn không quá 30 ngày được xét cấp đổi; quá hạn trên 30 ngày phải sát hạch lại theo quy định.

- Người dự sát hạch mô tô không đạt phần lý thuyết không được tiếp tục sát hạch thực hành lái xe trong hình.

- Từ ngày 01/3/2027, bài sát hạch lý thuyết mô tô gồm 40 câu, phải trả lời đúng ít nhất 36 câu; số câu hỏi đối với ô tô được điều chỉnh theo từng hạng.

- Từ ngày 01/1/2028, bổ sung bài sát hạch thực hành mô tô trong hình số 2; không đạt bài số 1 không được thi bài số 2.

- Bỏ nội dung sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính đối với GPLX ô tô.

- Tăng cường sử dụng dữ liệu điện tử, cấp GPLX điện tử, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và trả kết quả bằng hình thức phù hợp.

Bên cạnh những thuận lợi trên, các đối tượng xấu đang lợi dụng nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe để thực hiện hành vi lừa đảo. Chúng thường lập fanpage, tài khoản Facebook, Zalo, TikTok giả mạo cơ quan Nhà nước hoặc tự xưng là “cán bộ hỗ trợ”, quảng cáo các dịch vụ như: “làm nhanh trong 24 giờ”, “bao đỗ”, “không cần khám sức khỏe”, “dịch vụ trọn gói”, “không cần có mặt” hoặc yêu cầu người dân chuyển tiền trước.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng có thể chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản. Nguy hiểm hơn, thông tin căn cước, giấy phép lái xe, số điện thoại, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP do người dân cung cấp có thể bị sử dụng để mở tài khoản, vay tiền trực tuyến hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.



Công an xã Tề Lỗ khuyến cáo người dân chỉ thực hiện thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe qua Cổng dịch vụ công, địa chỉ dvc-gplx.csgt.bocongan.gov.vn hoặc trực tiếp tại cơ quan Công an có thẩm quyền; tuyệt đối không tin các quảng cáo “bao đỗ”, “làm nhanh”, “dịch vụ trọn gói”; không chuyển tiền trước, không cung cấp mã OTP và thông tin cá nhân cho người không rõ danh tính. Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu giả mạo, lừa đảo, cần lưu lại nội dung trao đổi, thông tin tài khoản và trình báo ngay cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.



Mỗi người dân cần chủ động tìm hiểu quy định mới, sử dụng các kênh dịch vụ công chính thống và nâng cao cảnh giác, qua đó bảo vệ tài sản, dữ liệu cá nhân, đồng thời góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và hiện đại.﻿