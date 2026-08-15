Việc cải tạo khu tập thể Trương Định dự kiến hoàn thành vào quý IV-2029

Tại hội nghị, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tương Mai Nguyễn Thị Hoàng Thanh đã trình bày khái quát về Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trương Định gồm các tòa nhà A, B, C, D, E, HI-H5. Đây là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ an toàn và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng dân cư.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

Theo đó, sau hơn 50 năm sử dụng, khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và kỹ thuật hiện hành. Với quy mô dân cư gồm 390 hộ dân và số lượng người cư trú thực tế là 1.012, phần diện tích cơi nới lên đến hơn 7.391 m2, chiếm tới 51% cơ cấu diện tích sử dụng. Cộng thêm với việc không có hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động hoặc họng nước tại chỗ dẫn tới khả năng ứng phó ban đầu với các vụ cháy gần như bằng không.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hoàng Thanh, quá trình cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trương Định dự kiến kéo dài từ quý III-2026 đến quý IV-2029. Trong đó quá trình xây dựng lại là 36 tháng. Dự kiến sau khi xây dựng lại sẽ có 1.065 căn hộ đáp ứng cho quy mô dân số lên đến 2.380 người.

Về phương án bồi thường, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời sẽ được áp dụng theo nguyên tắc bồi thường đối với căn hộ chung cư theo Nghị định 98/2024/NĐ-CP và Nghị quyết 66/2026/NQ-HĐND. Đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không phải căn hộ chung cư, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện theo pháp luật đất đai, pháp luật nhà ở, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của thành phố.

Cũng tại hội nghị, đại diện các hộ dân đã nêu ý kiến về chính sách đền bù, tái định cư tại chỗ cũng như tiền thuê nhà được hỗ trợ khi thực hiện tạm cư để xây dựng dự án. Tất cả ý kiến đều được UBND phường Tương Mai giải thích và trả lời cặn kẽ theo hướng bảo đảm quyền lợi tối đa cho người dân trong khuôn khổ pháp luật.

Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu Hằng cho hay, đây là dự án đã được thành phố đưa vào danh mục cải tạo chung cư cũ và được áp dụng các cơ chế đặc thù theo Luật Thủ đô và Nghị quyết số 66, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Bà Đào Thị Thu Hằng cũng khẳng định rõ quan điểm của phía chính quyền là “Không làm thiệt cho dân, không làm thiếu cho dân”, đồng thời mong muốn người dân tiếp tục đồng thuận, ủng hộ dự án để đẩy nhanh các bước tiếp theo, sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng khu đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân khu tập thể Trương Định.