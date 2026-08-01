Tin vui: Có 2 ngày du khách Việt được miễn phí 1 dịch vụ tại địa điểm du lịch nổi tiếng này

Du khách Việt được miễn vé vào 2 dịp đặc biệt

Công dân Việt Nam sẽ được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong hai ngày 19/8 và 2/9/2026.

Theo UBND TP Huế, chính sách này nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách Việt có thêm cơ hội tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa của Quần thể Di tích Cố đô Huế - Di sản Văn hóa Thế giới.

Công dân Việt Nam sẽ được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong hai ngày 19/8 và 2/9/2026. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Đây cũng là dịp để khách trong nước có thể lên kế hoạch khám phá Huế với chi phí tiết kiệm hơn, đặc biệt trong thời điểm thành phố diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9.

Chính sách miễn vé được áp dụng vào ngày 19/8 và ngày Quốc khánh 2/9, dành cho công dân Việt Nam khi tham quan các điểm thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Với chính sách này, du khách có thể kết hợp tham quan những công trình, không gian di sản nổi tiếng trong hành trình khám phá cố đô mà không phải trả phí vé vào cửa trong hai ngày nói trên.

Chính sách miễn vé được áp dụng vào ngày 19/8 và ngày Quốc khánh 2/9, dành cho công dân Việt Nam khi tham quan các điểm thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Theo UBND TP Huế, việc mở cửa miễn phí trong những ngày lễ lớn không chỉ đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế - một trong những điểm đến văn hóa, di sản nổi bật của Việt Nam.

Nếu có kế hoạch đến Huế vào dịp này, du khách nên chuẩn bị giấy tờ tùy thân để chứng minh quốc tịch Việt Nam khi cần thiết, đồng thời kiểm tra trước thời gian mở cửa của từng điểm tham quan để chủ động lịch trình.

Đến Huế dịp này còn có nhiều hoạt động đáng chú ý

Không chỉ được hưởng chính sách miễn vé, người dân và du khách đến Huế trong tháng 8 và tháng 9 còn có thể tham gia nhiều sự kiện thuộc Lễ hội mùa Thu - Festival Huế 2026.

Từ ngày 20-22/8, Lễ hội Điện Huệ Nam được tổ chức. Tiếp đó, Huế Wonderverse Fest 2026 diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9 với các chương trình âm nhạc và di sản quốc tế.

Không chỉ được hưởng chính sách miễn vé, người dân và du khách đến Huế trong tháng 8 và tháng 9 còn có thể tham gia nhiều sự kiện thuộc Lễ hội mùa Thu - Festival Huế 2026. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Tối 30/8, chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 dự kiến diễn ra tại phố đi bộ Hai Bà Trưng.

Đúng ngày 2/9, ngoài việc được miễn vé tham quan di tích, du khách còn có thể theo dõi Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ 37 trên sông Hương.

Trong tháng 9, thành phố tiếp tục có nhiều hoạt động như Ngày hội Lân Huế 2026 từ ngày 18-20/9, chương trình Quảng diễn Lân - Sư - Rồng và Rước đèn Trung thu ngày 21/9, "Tuồng Huế - Ngàn xưa âm vọng" ngày 22/9 và Đêm rằm Hoàng Cung ngày 25/9.

Việc mở cửa miễn phí trong những ngày lễ lớn không chỉ đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Ngày 26/9, chương trình nghệ thuật "Gửi gió cho Mây ngàn bay" - Nguyễn Đình Tuấn Dũng dự kiến được tổ chức tại Đại Nội Huế.

Với hai ngày miễn vé cùng chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài trong tháng 8 và tháng 9, đây có thể là dịp phù hợp để du khách Việt lên kế hoạch khám phá Huế, vừa tiết kiệm chi phí tham quan vừa trải nghiệm không khí lễ hội tại cố đô.

Nguyệt Phạm (Theo UBND TP Huế, Ban tổ chức Festival Huế 2026, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế)