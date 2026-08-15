Thành phố Hồ Chí Minh tham gia mạng lưới Thành phố vì sức khỏe thế hệ tương lai

Novo Nordisk Việt Nam cùng Sở Y tế TPHCM, Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM, đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chương trình Cities for Better Health (Thành phố vì sức khỏe thế hệ tương lai) dưới sự chứng kiến và ủng hộ của Đại Sứ Quán Đan Mạch tại Việt Nam và lãnh đạo TPHCM.

Sự kiện đánh dấu việc Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố đầu tiên của Việt Nam và là thành phố thứ 57 trên toàn cầu tham gia mạng lưới Cities for Better Health - sáng kiến toàn cầu của Novo Nordisk nhằm thúc đẩy phòng ngừa bệnh tật, nâng cao hiểu biết sức khỏe và xây dựng các cộng đồng khỏe mạnh hơn.

Thông qua sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống giáo dục và khu vực tư nhân, chương trình hướng tới xây dựng các trường học nâng cao sức khỏe, góp phần phòng ngừa tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên – một trong những thách thức sức khỏe cộng đồng đang gia tăng tại các đô thị lớn.

“Giải quyết vấn đề thừa cân, béo phì ở trẻ em không thể chỉ dựa vào một giải pháp hay một đơn vị riêng lẻ. Đây là thách thức cần sự chung tay của nhiều ngành, kết hợp giữa kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương với chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế, trong đó có Đan Mạch. Tôi rất vui mừng chứng kiến các đối tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục và doanh nghiệp cùng các chuyên gia xây dựng những giải pháp bền vững, thiết thực và phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần nâng cao sức khỏe cho trẻ em, gia đình và cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hợp tác này. Đây là một minh chứng rõ nét cho mối quan hệ đối tác bền chặt giữa Đan Mạch và Việt Nam để cùng hướng tới một tương lai khỏe mạnh và bền vững hơn cho tất cả mọi người”, Đại sứ được bổ nhiệm của Đan Mạch tại Việt Nam bà Lina Gandløse Hansen chia sẻ.

Bà Sule Erdim Ersoy, Tổng Giám đốc Novo Nordisk Việt Nam, nhấn mạnh: “Tại Novo Nordisk, chúng tôi tin rằng việc quản lý béo phì hiệu quả đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện, kết hợp phòng ngừa, phát hiện sớm, nâng cao kiến thức về sức khỏe và hỗ trợ điều trị phù hợp. Thông qua sáng kiến "Thành phố vì sức khỏe thế hệ tương lai", chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống giáo dục, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các đối tác cộng đồng để thúc đẩy các giải pháp y tế công cộng bền vững. Đẩy mạnh quản lý béo phì ở trường học là một trong những trụ cột quan trọng, giúp trẻ em và thanh thiếu niên hình thành thói quen lành mạnh từ sớm và có cơ hội lớn lên khỏe mạnh hơn.”

Trong bối cảnh tỷ lệ thừa cân và béo phì của trẻ em trong độ tuổi đi học từ 5-19 tuổi tại Việt Nam đã tăng gấp đôi, từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020, trong đó tỷ lệ béo phì ở khu vực thành thị ở mức 26,8%, chương trình thể hiện cam kết mạnh mẽ và đồng thuận với mục tiêu “Phòng, chống bệnh không lây nhiễm; bệnh tật phổ biến lứa tuổi học đường và bảo đảm dinh dưỡng hợp lý’’ trong CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE, DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2026-2035, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2026 ĐẾN NĂM 2030 do Bộ Y tế ban hành.

Trong khuôn khổ hợp tác giai đoạn 2026 – 2029, Chương trình sẽ được triển khai thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh với các mục tiêu chính:

Tăng cường phòng, chống bệnh tật và nâng cao sức khỏe: Thúc đẩy lối sống lành mạnh hơn và giảm nguy cơ béo phì cùng các bệnh không lây nhiễm liên quan thông qua các sáng kiến phòng ngừa và nâng cao sức khỏe dựa trên bằng chứng.

Thúc đẩy lối sống lành mạnh hơn và giảm nguy cơ béo phì cùng các bệnh không lây nhiễm liên quan thông qua các sáng kiến phòng ngừa và nâng cao sức khỏe dựa trên bằng chứng. Nâng cao hiểu biết về sức khỏe trong môi trường học đường và cộng đồng liên quan: Hỗ trợ triển khai các hoạt động giáo dục sức khỏe trong môi trường giáo dục, bao gồm giáo dục sức khỏe, tích hợp nội dung giáo dục phù hợp trong chương trình giáo dục theo quy định, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và hiểu biết về phòng ngừa béo phì và hình thành các hành vi lành mạnh cho trẻ em, học sinh trong phòng ngừa thừa cân, béo phì.

Hỗ trợ triển khai các hoạt động giáo dục sức khỏe trong môi trường giáo dục, bao gồm giáo dục sức khỏe, tích hợp nội dung giáo dục phù hợp trong chương trình giáo dục theo quy định, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và hiểu biết về phòng ngừa béo phì và hình thành các hành vi lành mạnh cho trẻ em, học sinh trong phòng ngừa thừa cân, béo phì. Hỗ trợ vai trò của trường học và cơ sở y tế trong phòng ngừa và can thiệp sớm: Xem xét các cơ hội nhằm tăng cường năng lực của dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý béo phì cùng các nguy cơ sức khỏe liên quan, phù hợp với các ưu tiên y tế quốc gia và của Thành phố.

Xem xét các cơ hội nhằm tăng cường năng lực của dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý béo phì cùng các nguy cơ sức khỏe liên quan, phù hợp với các ưu tiên y tế quốc gia và của Thành phố. Tận dụng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo như các yếu tố thúc đẩy phòng ngừa: Khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng các công cụ số, giải pháp đổi mới sáng tạo và cách tiếp cận dựa trên dữ liệu để hỗ trợ giáo dục sức khỏe, truyền thông thay đổi hành vi và phòng ngừa bệnh tật và củng cố hệ thống. Việc ứng dụng công nghệ phục vụ công tác giáo dục sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật, quản lý sức khỏe học đường và phù hợp với chương trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như định hướng chuyển đổi số của ngành giáo dục.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam có khoảng 19,5% dân số (tương đương 20 triệu người) đang sống chung với thừa cân – béo phì (BMI >= 25 kg/m2).

Theo kết quả điều tra của Viện Dinh dưỡng Quốc gia (NIN) giai đoạn 2019 - 2020, tỷ lệ thừa cân và béo phì của trẻ em trong độ tuổi đi học từ 5-19 tuổi đã tăng từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020, trong đó tỷ lệ béo phì ở khu vực thành thị ở mức 26,8%, cao hơn đáng kể so với 18,3% tại khu vực nông thôn và 6,9% ở miền núi.