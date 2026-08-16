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Dừng giải quyết hồ sơ đánh giá tác động môi trường thuộc diện cắt giảm

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP trong đó có cắt giảm đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (từ phải làm đánh giá tác động môi trường xuống không phải làm đánh giá tác động môi trường).

Đối với hồ sơ đã tiếp nhận, chưa có kết quả giải quyết thì áp dụng khoản 1 Điều 5 (điều khoản chuyển tiếp): Hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính đã được cắt giảm (không thực hiện) tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hoặc đã được đóng dấu bưu chính trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì dừng việc giải quyết thủ tục hành chính, hoàn trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức nếu có yêu cầu.

Hiện tại, áp dụng điều khoản chuyển tiếp nêu trên trong cơ quan của ông Nguyễn Hải có 02 quan điểm:

Một là dừng giải quyết thủ tục hành chính đã được cắt giảm (thông báo dừng giải quyết), tổ chức, cá nhân có yêu cầu hoàn trả hồ sơ thì hoàn trả hồ sơ.

Hai là, vẫn tiếp tục giải quyết thủ tục hành chính đến khi có kết quả cuối cùng. Chỉ dừng và trả hồ sơ khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Ông Hải đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn đúng để cơ quan ông làm căn cứ thực hiện.

Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Thực hiện quy định tại Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP, Bộ đã có Văn bản số 7046/BNNMT-MT ngày 30/6/2026 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố để hướng dẫn việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Theo đó, tại Văn bản số 7046/BNNMT-MT Bộ đã nêu rõ: Đối với các hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã tiếp nhận hoặc đã đóng dấu bưu chính trước ngày 18/5/2026 thuộc đối tượng được cắt giảm theo quy định tại khoản 1 mục VI phần A Phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP thì cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ dừng giải quyết thủ tục hành chính, có văn bản thông báo cho chủ dự án, trong đó hướng dẫn chủ dự án thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường theo quy định. Việc hoàn trả hồ sơ được thực hiện nếu chủ dự án có yêu cầu.

Văn bản số 7046/BNNMT-MT nêu trên đã được đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể biết và nghiên cứu thực hiện. Đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền căn cứ hướng dẫn tại Văn bản số 7046/BNNMT-MT nêu trên nghiên cứu, thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị thông tin đến Bộ để tổng hợp, tháo gỡ.

Theo PV

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
hồ sơ

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