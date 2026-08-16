Viên chức chưa có chứng chỉ bồi dưỡng có được hưởng 100% lương?

Bà Vương Thị Lam Vân (Cao Bằng) hỏi, viên chức đã hoàn thành tập sự nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp do chưa tổ chức lớp bồi dưỡng thì có được công nhận hoàn thành tập sự và hưởng 100% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Luật Viên chức 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026) xác lập nguyên tắc quản lý viên chức theo vị trí việc làm, không quy định chức danh nghề nghiệp.

Việc đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đối với viên chức nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp hoặc hoàn thiện theo yêu cầu của vị trí việc làm. Do đó, đề nghị bà Vương Thị Lam Vân liên hệ với cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được hướng dẫn.