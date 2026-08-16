Hà Nội biến 6.800m2 đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và La Thành thành bãi đỗ xe, vườn hoa

Khi hoàn thành, khu đất rộng hơn 6.800m2 sẽ không còn là những khoảng đất xen kẹt nằm giữa các tuyến đường mà được tổ chức thành một tổ hợp hạ tầng phục vụ người dân, gồm bãi đỗ xe, nhà để xe, trạm sạc, cây xanh và vườn hoa.