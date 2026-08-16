Hà Nội biến 6.800m2 đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và La Thành thành bãi đỗ xe, vườn hoa
Phần đất xen kẹt rộng khoảng 6.803m2 giữa đường Vành đai 1 và La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, sẽ được Hà Nội đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, nhà để xe, trạm sạc cùng không gian cây xanh, vườn hoa.
- 16-08-2026
- 16-08-2026
- 16-08-2026
Theo Lê Khánh
Báo Đại Đoàn Kết
Theo Báo Đại Đoàn Kết
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