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Hà Nội biến 6.800m2 đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và La Thành thành bãi đỗ xe, vườn hoa

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phần đất xen kẹt rộng khoảng 6.803m2 giữa đường Vành đai 1 và La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, sẽ được Hà Nội đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, nhà để xe, trạm sạc cùng không gian cây xanh, vườn hoa.

Hà Nội biến 6.800m2 đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và La Thành thành bãi đỗ xe, vườn hoa- Ảnh 1.

Phường Ô Chợ Dừa đang chuẩn bị triển khai dự án xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại dải đất nằm giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn từ Hoàng Cầu đến Láng Hạ.

Hà Nội biến 6.800m2 đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và La Thành thành bãi đỗ xe, vườn hoa- Ảnh 2.

Khu vực này có diện tích khoảng 6.803m2, là phần đất xen kẹt hình thành sau quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Hà Nội biến 6.800m2 đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và La Thành thành bãi đỗ xe, vườn hoa- Ảnh 3.

Theo phương án được đề xuất, khu đất sẽ được tổ chức thành hệ thống bãi đỗ xe - nhà để xe, trạm sạc, bể nước ngầm phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, mái thu năng lượng cùng các hạng mục cây xanh, vườn hoa và đường giao thông nội bộ.

Hà Nội biến 6.800m2 đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và La Thành thành bãi đỗ xe, vườn hoa- Ảnh 4.

Việc đầu tư được kỳ vọng khai thác hiệu quả quỹ đất còn lại sau giải phóng mặt bằng, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang cảnh quan đô thị dọc tuyến Vành đai 1.

Hà Nội biến 6.800m2 đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và La Thành thành bãi đỗ xe, vườn hoa- Ảnh 5.

Đáng chú ý, khu vực này nằm tại địa bàn có mật độ dân cư và phương tiện cao. Việc bổ sung bãi đỗ xe được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng phương tiện dừng, đỗ tùy tiện trên lòng đường, vỉa hè, qua đó nâng cao trật tự và an toàn giao thông.

Hà Nội biến 6.800m2 đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và La Thành thành bãi đỗ xe, vườn hoa- Ảnh 6.

Để triển khai dự án, phường Ô Chợ Dừa đang thực hiện các bước giải phóng mặt bằng đối với khu đất. Tổng cộng có 159 trường hợp thuộc diện giải phóng mặt bằng. Đến nay, 78 trường hợp đã đồng thuận để lực lượng chức năng tiến hành đo đạc, kiểm đếm.

Hà Nội biến 6.800m2 đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và La Thành thành bãi đỗ xe, vườn hoa- Ảnh 7.

Bên cạnh đó, 81 hộ dân đã hoàn tất kê khai đất đai, tài sản để phục vụ việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Hà Nội biến 6.800m2 đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và La Thành thành bãi đỗ xe, vườn hoa- Ảnh 8.

Phường Ô Chợ Dừa đặt mục tiêu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 2/9. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, dự án dự kiến được triển khai và hoàn thành trong năm 2027.

Hà Nội biến 6.800m2 đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và La Thành thành bãi đỗ xe, vườn hoa- Ảnh 9.

Khi hoàn thành, khu đất rộng hơn 6.800m2 sẽ không còn là những khoảng đất xen kẹt nằm giữa các tuyến đường mà được tổ chức thành một tổ hợp hạ tầng phục vụ người dân, gồm bãi đỗ xe, nhà để xe, trạm sạc, cây xanh và vườn hoa.

Hà Nội biến 6.800m2 đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và La Thành thành bãi đỗ xe, vườn hoa- Ảnh 10.

Đặc biệt, việc kết hợp giữa công trình giao thông và các hạng mục hạ tầng phụ trợ được kỳ vọng tạo thêm không gian đô thị chất lượng, đồng thời góp phần hạn chế việc tận dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi đỗ xe.

Hà Nội biến 6.800m2 đất xen kẹt giữa Vành đai 1 và La Thành thành bãi đỗ xe, vườn hoa- Ảnh 11.

Dự án được xem là bước hoàn thiện tiếp theo sau khi tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, được đầu tư xây dựng. Không chỉ giải quyết bài toán giao thông, việc xử lý các khu đất xen kẹt sau giải phóng mặt bằng còn góp phần tạo lập cảnh quan và nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại khu vực trung tâm Hà Nội.

Theo Lê Khánh

Báo Đại Đoàn Kết

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