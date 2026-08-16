Lấy ý kiến cộng đồng về phương án kéo dài tuyến metro 2A

Sơ đồ hướng tuyến đường sắt đô thị số 2A kéo dài (Hà Đông - Xuân Mai) đang được tổ chức lấy ý kiến cộng đồng. Ảnh: MRB.

Đại diện MRB cho biết, phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến, tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị, đường sắt đô thị theo mô hình TOD Tuyến số 2A kéo dài (Hà Đông - Xuân Mai) đang được niêm yết công khai tại các địa phương có tuyến đi qua để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Đây là bước quan trọng trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện phương án dự án. Người dân có thể trực tiếp xem hồ sơ, bản vẽ và gửi ý kiến đối với phương án tuyến, vị trí công trình trên địa bàn mình.

Tuyến có điểm đầu tại ga Yên Nghĩa (Hà Đông) và điểm cuối tại phía Tây nút giao Quốc lộ 6 với đường 201 hiện trạng (xã Xuân Mai). Tổng chiều dài tuyến khoảng 20,1km, đi hoàn toàn trên cao với 11 nhà ga và 1 depot tại Xuân Mai. Các xã, phường dự án đi qua gồm: Yên Nghĩa, Chương Mỹ, Phú Nghĩa, Xuân Mai.

“Dự án được thực hiện nhằm mục tiêu mở rộng đô thị về phía Tây Nam. Trong đó lấy metro làm động lực phát triển dọc trục Quốc lộ 6 - Xuân Mai, góp phần củng cố vai trò đô thị cửa ngõ phía Tây và hình thành mô hình đô thị đa trung tâm, phát triển theo cụm. Cùng với đó phát triển đô thị theo mô hình TOD (lấy giao thông công cộng làm trung tâm). Dự án sẽ hình thành các khu TOD quanh 6 nhà ga trọng điểm, với tổng diện tích khoảng 450ha, tích hợp nhà ở, thương mại, văn phòng, công viên và hạ tầng xã hội, hướng tới sử dụng đất hiệu quả và tạo dựng không gian đô thị hiện đại, đồng bộ”, đại diện MRB cho biết.

Cũng theo MRB, tại phường Yên Nghĩa, hồ sơ được niêm yết tại trụ sở HĐND - UBND phường và Nhà văn hóa các tổ dân phố Do Lộ, Cổ Bản, Nhân Huệ. Người dân có thể tham gia góp ý, thời gian gửi phiếu trước ngày 25-8-2026.

Tại phường Chương Mỹ, hồ sơ được niêm yết tại trụ sở UBND phường và Nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng các tổ dân phố Biên Giang, An Phúc Thành, Tràng An, Ninh Sơn, Chúc Sơn, Bình Sơn, Chúc Ngọc, Ðồng Nanh và Ðại Ơn. Thời gian gửi phiếu góp ý trước ngày 28-8-2026.

Tại xã Xuân Mai, hồ sơ được niêm yết tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa/điểm sinh hoạt cộng đồng các thôn Tiến Ân, Tiên Xá, Xuân Mai, Xuân Hà, Tân Bình, Chiến Thắng, Tân Mai. Thời gian gửi phiếu góp ý trước ngày 28-8-2026.

Tại xã Phú Nghĩa, hồ sơ được niêm yết tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn Đồng Trữ, Phù Yên, Yên Trường 1, Nhật Tiến, Phương Hài, Đồi 2, Thanh Sơn. Thời gian gửi phiếu góp ý trước ngày 17-8-2026.

Ngoài ra, hồ sơ quy hoạch và mẫu phiếu góp ý được đăng tải trên trang thông tin điện tử của các xã, phường hoặc quét mã QR trên các thông báo niêm yết tại địa phương. Mọi ý kiến về phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến sẽ được địa phương tiếp nhận và gửi MRB.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ được kéo dài tới Xuân Mai theo quy hoạch. Ảnh: Phạm Công.

Thông tin thêm, đại diện Công ty TNHH Một thành viên đường sắt Hà Nội (đơn vị trực tiếp vận hành hệ thống metro của Hà Nội) cho biết, tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông là tuyến metro trên cao đầu tiên của Hà Nội đi vào thương mại từ tháng 11-2021. Tuyến dài 13,05 km gồm 12 nhà ga trên cao từ Cát Linh đến Yên Nghĩa, thời gian chạy toàn tuyến khoảng 23 phút. Từ khi đi vào vận hành thương mại đến nay, tuyến 2A đã phục vụ gần 53 triệu lượt hành khách và ngày càng chứng minh được tính ưu việt của loại hình vận tải công cộng khối lượng lớn, văn minh, hiện đại. Việc kéo dài tuyến 2A từ Hà Đông đến Xuân Mai sẽ góp phần hoàn thiện tuyến theo quy hoạch, tạo ra một trục giao thông xuyên suốt dài khoảng 33 km. Dự án này giúp kết nối đô thị vệ tinh Xuân Mai với trung tâm Thủ đô, giảm tải ùn tắc trên Quốc lộ 6, thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD và nâng cao chất lượng sống của người dân.