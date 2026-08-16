Hải Phòng: Thúc tiến độ, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 15/8, thông tin từ UBND TP Hải Phòng, đến hết tháng 7/2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tương đương gần 52% kế hoạch vốn. Tuy nhiên, kết quả này thấp hơn kịch bản tháng 7 đề ra là 55,1%.

Năm 2026, Hải Phòng được giao kế hoạch vốn đầu tư công 36.956 tỷ đồng. Trong đó, hơn 28.740,5 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố được phân bổ cho các dự án do thành phố làm chủ đầu tư.

Công trường thi công dự án cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận. Ảnh: Nguyễn Huệ.

Theo kịch bản giải ngân được UBND thành phố điều chỉnh, đến hết năm 2026, Hải Phòng phấn đấu giải ngân 36.956 tỷ đồng; sau khi loại trừ khoản tiết kiệm chi 5% theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, số vốn cần giải ngân là 36.917 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 100% kế hoạch HĐND thành phố giao.

Để đạt mục tiêu này, đến hết quý III/2026, thành phố phải giải ngân lũy kế 27.505 tỷ đồng, tương đương 74,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Riêng nguồn vốn dành cho các dự án do thành phố quản lý cần giải ngân hơn 21.312,6 tỷ đồng, đạt 74,2% kế hoạch.

UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương rà soát cụ thể tiến độ từng dự án, từng gói thầu; khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành. Các đơn vị được giao vốn lớn phải chủ động tháo gỡ vướng mắc, tạo khối lượng thực tế, qua đó nâng giá trị giải ngân.

Các ban quản lý dự án lớn được giao tổng nguồn vốn hơn 18.866 tỷ đồng, gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng 12.576 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn hơn 4.442,4 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp hơn 1.847,7 tỷ đồng. Thành phố yêu cầu các đơn vị này đến hết quý III đạt tỷ lệ giải ngân 75%.

Tại cơ sở, các địa phương được giao nguồn vốn lớn như Kiến Thụy, An Lão, Kinh Môn, Thủy Nguyên cũng phải bám sát tiến độ từng công trình, nhất là các dự án có tác động lớn đến kết quả giải ngân chung.

Cùng với đẩy nhanh thi công, giải phóng mặt bằng được xác định là khâu then chốt. Thành phố yêu cầu tập trung xử lý mặt bằng tại các dự án trọng điểm, nhất là đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh. Nhiều công trình cũng được đặt mốc hoàn thành cụ thể trong năm 2026 như: Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391; cầu Tân An và đường dẫn nối Quốc lộ 18; đường tỉnh 390B và tuyến tránh trung tâm Thanh Hà; tuyến đường và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37 với đường dẫn cầu Triều.

Trong những tháng cuối năm, thành phố gắn tiến độ giải ngân với tiến độ thi công, nghiệm thu và hoàn thành công trình, tránh tình trạng vốn đã bố trí nhưng không chuyển hóa thành khối lượng thực tế. Việc theo sát từng dự án, từng gói thầu và đề cao trách nhiệm người đứng đầu được xem là giải pháp trọng tâm để Hải Phòng tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc giải ngân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.