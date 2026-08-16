Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Khu đất 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh (Hà Nội) được đề xuất xây Hanoi Twin Towers 99 cao 568m, tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD.

Toàn cảnh khu đất vàng Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới

Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới- Ảnh 1.

Mới đây, liên danh Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, chấp thuận chủ trương nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99. (Ảnh phối cảnh dự án)

Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới- Ảnh 2.

Theo phương án được đề xuất, dự án nằm trên khu đất rộng khoảng 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh (Hà Nội), tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD. Công trình có chiều cao khoảng 568m, nếu được triển khai theo phương án này sẽ trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới.

Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới- Ảnh 3.

Hanoi Twin Towers 99 được quy hoạch với tổng diện tích sàn khoảng 880.000 m², chưa tính diện tích các tầng hầm; mật độ xây dựng dự kiến khoảng 35%. Đây sẽ là tổ hợp đa chức năng theo tiêu chuẩn quốc tế, gồm trung tâm hội nghị, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, casino, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao và khu căn hộ cao cấp.

Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới- Ảnh 4.

Dự án đồng thời được đề xuất gắn với định hướng chỉnh trang đô thị khu vực góc đường Lê Duẩn - hầm chui Kim Liên, góp phần hoàn thiện cảnh quan trên trục đường rộng 90m nối từ nút giao hầm Kim Liên đến Quốc lộ 1A.

Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới- Ảnh 5.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện Tử VTC News, khu đất tại số 7 Đào Duy Anh hiện là nơi tọa lạc của Khách sạn Kim Liên cùng nhiều công trình, hạng mục dịch vụ.

Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới- Ảnh 6.

Khách sạn Kim Liên được thành lập năm 1961, tiền thân là khách sạn Bạch Mai. Sau đó, nơi đây mang tên Khách sạn Chuyên gia Kim Liên, trực thuộc Văn phòng Phủ Thủ tướng (nay là Văn phòng Chính phủ), với chức năng phục vụ các chuyên gia nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam. Về sau, khách sạn mở rộng hoạt động, phục vụ thêm nhiều nhóm khách hàng.

Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới- Ảnh 7.

Sau quá trình cổ phần hóa, khu chuyên gia Kim Liên trở thành Khách sạn Kim Liên với 9 tòa nhà, 437 phòng cùng 5 nhà hàng. Từ một cơ sở phục vụ chuyên gia, Kim Liên dần trở thành địa chỉ quen thuộc với người dân Thủ đô và du khách.

Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới- Ảnh 8.

Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới- Ảnh 9.

Hiện nhiều tòa nhà trong khuôn viên được sử dụng kết hợp cho thuê lưu trú, nhà ở và kinh doanh dịch vụ khách sạn.

Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới- Ảnh 10.

Trong khi đó, khu vực số 5 Đào Duy Anh hiện được khai thác cho các hoạt động thương mại, kinh doanh và dịch vụ.

Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới- Ảnh 11.

Bên trong khuôn viên, nhiều diện tích cũng được cho thuê làm quán cà phê, nhà hàng, sân pickleball và các loại hình kinh doanh, giải trí khác.

Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới- Ảnh 12.

Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới- Ảnh 13.

Khách sạn Kim Liên còn là địa điểm tổ chức nhiều hội nghị, sự kiện trong nước và quốc tế, cùng hệ thống tiện ích như sân tennis, bể bơi, phòng xông hơi, massage và bãi đỗ xe.

Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới- Ảnh 14.

Bên cạnh mục tiêu trở thành tháp đôi cao nhất thế giới, Hanoi Twin Towers 99 được đề xuất với tham vọng thiết lập thêm nhiều kỷ lục. Trong đó có vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất thế giới, bảo tàng nghệ thuật số (Digital Art Museum) ở độ cao lớn nhất thế giới, hai sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới và đại sảnh trên không (Sky Ballroom) có quy mô lớn nhất thế giới.

Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới- Ảnh 15.

Theo phương án của liên danh, dự án dự kiến khởi công vào ngày 2/9/2026 và hoàn thành trong quý III hoặc quý IV/2030. Tuy nhiên, mốc thời gian này còn phụ thuộc vào quá trình xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch cũng như các thủ tục pháp lý liên quan của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Công Minh/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hình ảnh sân bay Liên Khương sau hơn 5 tháng đóng cửa

Hình ảnh sân bay Liên Khương sau hơn 5 tháng đóng cửa Nổi bật

Hơn 440 dự án đầu tư vào các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Ngãi, vốn đăng ký gần 20 tỷ USD

Hơn 440 dự án đầu tư vào các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Ngãi, vốn đăng ký gần 20 tỷ USD Nổi bật

Tin vui: Có 2 ngày du khách Việt được miễn phí 1 dịch vụ tại địa điểm du lịch nổi tiếng này

Tin vui: Có 2 ngày du khách Việt được miễn phí 1 dịch vụ tại địa điểm du lịch nổi tiếng này

01:11 , 16/08/2026
Thành phố Hồ Chí Minh tham gia mạng lưới Thành phố vì sức khỏe thế hệ tương lai

Thành phố Hồ Chí Minh tham gia mạng lưới Thành phố vì sức khỏe thế hệ tương lai

20:02 , 15/08/2026
Tin xe 15/8: Quy định mới về ghế an toàn cho trẻ em, Denza N8 mạnh 1.193 mã lực

Tin xe 15/8: Quy định mới về ghế an toàn cho trẻ em, Denza N8 mạnh 1.193 mã lực

17:30 , 15/08/2026
Việc cải tạo khu tập thể Trương Định dự kiến hoàn thành vào quý IV-2029

Việc cải tạo khu tập thể Trương Định dự kiến hoàn thành vào quý IV-2029

17:00 , 15/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên