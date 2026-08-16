Khu 'đất vàng' Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới
Khu đất 3,5 ha tại số 5-7 Đào Duy Anh (Hà Nội) được đề xuất xây Hanoi Twin Towers 99 cao 568m, tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD.
- 16-08-2026
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- 15-08-2026
Toàn cảnh khu đất vàng Hà Nội được đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới
Theo Công Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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