TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công 3 tuyến metro cuối năm

Metro Bến Thành-Suối Tiên - Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu khởi công các hạng mục ưu tiên của 3 tuyến metro vào cuối năm nay và phấn đấu khởi công chính thức các hạng mục công trình chính nhân dịp 30/4/2027.

Các dự án gồm tuyến metro số 1 Bình Dương (TP mới Bình Dương - Suối Tiên); tuyến metro số 2 Bình Dương (TP Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh); và tuyến metro số 6 Vành đai trong (Phú Hữu - Bà Quẹo - Vòng xoay Phú Lâm - Phú Hữu), giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Phú Hữu. Các Ban Quản lý dự án thành phần và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ tập trung hướng tới mục tiêu phấn đấu hoàn tất thủ tục để tổ chức khởi công các dự án chuẩn bị đầu tư trong năm nay.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng khẩn trương hoàn thiện phương án quy hoạch mạng lưới đường sắt trên địa bàn, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, ổn định lâu dài với tầm nhìn 100 năm; đẩy nhanh việc xác định vị trí các nhà ga, hướng tuyến và phạm vi các khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) đối với 8 tuyến ưu tiên hoàn thành giai đoạn 2026 - 2030 và 7 tuyến đầu tư hoàn thành trước năm 2035.

Việc huy động nguồn vốn theo nguyên tắc sử dụng linh hoạt các nguồn lực trong quản lý dự án, quản lý hợp đồng; chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, đề xuất cơ chế huy động, quản lý và sử dụng linh hoạt, hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), đầu tư công và các nguồn lực hợp pháp khác.

Về nhân lực, các sở, ngành, thành phố rà soát, dự báo nhu cầu nhân lực; nghiên cứu mô hình đào tạo phù hợp; tăng cường hợp tác trong và ngoài nước để đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống đường sắt đô thị của thành phố. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phải gắn với mục tiêu tiếp nhận, làm chủ công nghệ, từng bước hình thành đội ngũ chuyên gia; đồng thời, nghiên cứu cơ chế thu hút, sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước.

Đến nay, công tác triển khai phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt của thành phố đã đạt được nhiều kết quả. Thành phố đã khởi công, động thổ 3 trong tổng số 6 dự án, công trình thuộc danh mục các tuyến ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 (theo danh mục trước đây); đồng thời, đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai các dự án, công trình còn lại theo kế hoạch.

Tuy nhiên, việc triển khai các dự án đường sắt vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, nhất là kinh nghiệm tổ chức thực hiện các dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, công nghệ phức tạp và tính tích hợp hệ thống; năng lực làm chủ công nghệ, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục được nâng cao.