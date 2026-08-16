Hà Nội: Công trình chống ngập khẩn cấp phát huy hiệu quả

Sáng 14/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội - Nguyễn Trọng Đông - chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan về kết quả và kế hoạch triển khai 12 công trình xây dựng khẩn cấp để giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố.

5 dự án đã hoàn thành



Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng - Võ Nguyên Phong - cho biết đến hết ngày 30/6, toàn bộ 10 dự án khẩn cấp triển khai giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn thành hạng mục chính, phục vụ công tác tiêu thoát nước của khu vực.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong. Ảnh: P.H.

Trong đó, 5 dự án đã hoàn thành, gồm Hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2), phường Đại Mỗ, hồ điều hòa Yên Nghĩa 2, xã An Khánh, dự án Cải tạo nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước để giải quyết úng ngập khu vực dọc Đại lộ Thăng Long, dự án Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm, dự án Xây dựng, lắp đặt bổ sung một số trạm bơm hồ, bể điều tiết, hệ thống đường ống thoát nước lưu vực Tô Lịch, Tả Nhuệ.

4 dự án đã hoàn thành hạng mục chính, đang hoàn thiện các hạng mục phụ trợ, gồm hồ điều hòa Phú Đô, dự án Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận, dự án Đầu tư xây dựng hồ điều hoà Thụy Phương 2, phường Đông Ngạc và dự án Đầu tư xây dựng hồ điều hoà Yên Nghĩa 1, xã An Khánh

Còn Dự án cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở đang hoàn thành công tác thanh thải.

"Đến nay, các dự án được kết nối với hệ thống thoát nước chung, trực tiếp tham gia vào công tác tiêu thoát nước của khu vực. Sở Xây dựng đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội phối hợp với các chủ đầu tư để thực hiện công tác vận hành hệ thống, đảm bảo công tác tiêu thoát nước mùa mưa 2026", Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết.

Đối với các dự án còn lại, theo ông Võ Nguyên Phong, dự án Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 8/2026, dự án hồ điều hòa Phú Đô hoàn thành dự án trong tháng 8.

Dự án Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 9/2026.

Dự án Đầu tư xây dựng hồ điều hoà Thụy Phương 2, phường Đông Ngạc hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 20/8, dự án Đầu tư xây dựng hồ điều hoà Yên Nghĩa 1, xã An Khánh hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 25/8.

Đối với dự án khẩn cấp triển khai đợt 2 là dự án Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Chèm, phường Đông Ngạc, UBND phường Đông Ngạc đã bàn giao 100% mặt bằng và đang tiến hành thủ tục phê duyệt phương án để chi trả tiền cho các hộ dân, dự kiến hoàn thành trong quý IV-2026. Với dự án Đầu tư xây dựng hồ Liên Mạc 1, phường Thượng Cát, UBND phường Thượng Cát đã bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch ngày 30/7, dự kiến hoàn thành trong quý IV-2026.

Sớm có giải pháp xử lý với đoạn trung tâm thương mại Lotte, đường Võ Chí Công

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đánh giá các công trình chống ngập úng khẩn cấp thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ rệt, thể hiện qua việc giảm đáng kể tình trạng ngập úng cục bộ trong các đợt mưa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội - Nguyễn Trọng Đông - phát biểu kết luận. Ảnh: P.H.

Đối với các công trình còn lại đang thi công, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Nguyễn Trọng Đông - đề nghị phải đẩy nhanh tiến độ để đáp ứng yêu cầu của công trình khẩn cấp.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố khẩn trương tổ chức thi công hoàn thiện các dự án được giao làm chủ đầu tư, đặc biệt là hoàn chỉnh hạng mục cảnh quan, mặt đường, thảm nhựa để sớm đưa vào sử dụng.

Đối với khu vực đường Võ Chí Công, đoạn chỗ trung tâm thương mại Lotte, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu và có giải pháp xử lý sớm, đánh giá sự cần thiết của việc bổ sung trạm bơm, đồng thời xem xét phương án nâng cốt nền đường nhằm bảo đảm hiệu quả lâu dài.



