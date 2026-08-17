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Quảng Trị: Đón chuyến bay đầu tiên Nha Trang - Đồng Hới

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 16/8, tỉnh Quảng Trị đón chuyến bay đầu tiên từ tỉnh Khánh Hòa đến Cảng hàng không Đồng Hới, chính thức kết nối trực tiếp Cam Ranh - Đồng Hới do Sun PhuQuoc Airways khai thác.

Lễ đón chuyến bay đầu tiên có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của 2 tỉnh Quảng Trị và Khánh Hòa.

Quảng Trị: Đón chuyến bay đầu tiên Nha Trang - Đồng Hới- Ảnh 1.

Quang cảnh lễ đón. Ảnh: BTC.

Sự kiện không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của một đường bay mới mà còn cho thấy nhu cầu tăng cường kết nối giữa hai địa phương có những lợi thế khác biệt và khả năng bổ trợ cho nhau.

Khánh Hòa nổi bật với biển, đảo, nghỉ dưỡng và hệ thống dịch vụ phục vụ khách quốc tế; Quảng Trị có thế mạnh về di sản, lịch sử - cách mạng, sinh thái và khám phá thiên nhiên, đặc biệt là hệ thống hang động và cảnh quan Phong Nha - Kẻ Bàng.

Sự khác biệt về tài nguyên tạo cơ sở để các doanh nghiệp lữ hành xây dựng những hành trình liên vùng, kết hợp nghỉ dưỡng biển đảo tại Khánh Hòa với khám phá di sản, lịch sử, sinh thái và hang động tại Quảng Trị.

Những sản phẩm kết hợp giữa “Biển đảo” và “Di sản - Hang động” có thể tạo thêm lựa chọn cho du khách, đồng thời góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị của mỗi hành trình.

Quảng Trị: Đón chuyến bay đầu tiên Nha Trang - Đồng Hới- Ảnh 2.

Chuyến bay đầu tiên từ tỉnh Khánh Hòa đến Cảng hàng không Đồng Hới. Ảnh: BTC.

Đường bay Cam Ranh - Đồng Hới và Đồng Hới - Cam Ranh được Sun PhuQuoc Airways khai thác với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ nhật.

Chiều Cam Ranh - Đồng Hới khởi hành lúc 14h5’, đến Đồng Hới lúc 15h30’; chiều Đồng Hới - Cam Ranh khởi hành lúc 12h5’, đến Cam Ranh lúc 13h25’.

Theo Đỗ Văn

Báo Đại Đoàn Kết

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