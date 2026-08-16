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Toàn văn: Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Toàn văn Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2025; thay thế Nghị định số 29/2023.

Ngày 15/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. 

Nghị định 154/2025/NĐ-CP có 4 Chương, 20 Điều, quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế và trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2025; thay thế Nghị định số 29/2023.

TOÀN VĂN: Nghị định số 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế

Toàn văn: Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế- Ảnh 1.
Toàn văn: Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế- Ảnh 2.
Toàn văn: Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế- Ảnh 3.
Toàn văn: Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế- Ảnh 4.
Toàn văn: Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế- Ảnh 5.
Toàn văn: Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế- Ảnh 6.
Toàn văn: Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế- Ảnh 7.
Toàn văn: Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế- Ảnh 8.
Toàn văn: Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế- Ảnh 9.
Toàn văn: Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế- Ảnh 10.
Toàn văn: Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế- Ảnh 11.
Toàn văn: Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế- Ảnh 12.
Toàn văn: Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế- Ảnh 13.
Toàn văn: Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế- Ảnh 14.
Toàn văn: Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế- Ảnh 15.
Toàn văn: Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế- Ảnh 16.
Toàn văn: Nghị định 154/2025/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế- Ảnh 17.

Theo PV

Báo Chính phủ

Từ Khóa:
biên chế

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