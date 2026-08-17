Hải Phòng: Dồn lực giải phóng mặt bằng ‘siêu’ dự án đường sắt

Hải Phòng đang tập trung cao độ cho công tác GPMB Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua khu vực phía Đông thành phố, với mục tiêu bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ, tạo điều kiện để dự án trọng điểm quốc gia sớm triển khai.

Người dân xã Gia Lộc, TP Hải Phòng được giải thích kỹ lưỡng về ý nghĩa của dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng. Ảnh: CTV.

Theo báo cáo, dự án đoạn qua Hải Phòng có tổng chiều dài 89,88 km, cùng 2 tuyến nhánh dài khoảng 20,57 km, đi qua 21 xã, phường, đặc khu; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 11.218 tỷ đồng. Để thực hiện dự án, thành phố dự kiến thu hồi khoảng 445 ha đất, ảnh hưởng tới khoảng 5.650 hộ dân và 48 tổ chức.

Theo kế hoạch, từ ngày 3/6 đến 15/7/2026, Ban Quản lý Dự án Đường sắt đã bàn giao hồ sơ, cọc GPMB trên thực địa phần tuyến và các nhà ga cho 21 địa phương. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 2 vị trí chưa hoàn tất bàn giao, gồm khoảng 650 m thuộc tuyến chính tại đặc khu Cát Hải và toàn bộ tuyến nhánh cảng Nam Đồ Sơn.

Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại xã An Khánh, TP Hải Phòng. Ảnh: ĐT.

Xác định công tác tái định cư là nhiệm vụ then chốt, UBND TP Hải Phòng đã giao triển khai 14 dự án với 22 khu tái định cư tại các địa phương. Hiện, các địa phương đã hoàn thành GPMB các khu tái định cư; các Ban Quản lý dự án cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện để người dân ổn định nơi ở khi thực hiện thu hồi đất.

Ngay sau khi tiếp nhận bản trích lục địa chính, các địa phương đã khẩn trương xác minh nguồn gốc sử dụng đất, tổ chức họp dân, ban hành thông báo thu hồi đất. Đến nay, 7 địa phương phía Đông Hải Phòng đã GPMB được trên 419.000 m² trên tổng diện tích 2,7 km².

Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra thực địa tại xã An Quang. Ảnh: VC.

Để đảm bảo tiến độ theo chủ trương đã được phê duyệt, qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên yêu cầu các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết liệt tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc. Ban Quản lý Dự án Đường sắt chốt danh sách GPMB, hoàn thiện sơ đồ hướng tuyến, mặt cắt các nhà ga để làm cơ sở triển khai. Ngay sau khi hoàn thành GPMB, các địa phương phải bàn giao mốc giới cho đơn vị quản lý dự án, sẵn sàng phục vụ thi công.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các địa phương xử lý dứt điểm các vướng mắc; Sở Tài chính nghiên cứu điều chuyển vốn GPMB giữa các dự án, địa phương để nâng cao hiệu quả giải ngân đầu tư công. Sở Xây dựng rà soát các khu đất xen kẹt, quy hoạch nghĩa trang và yêu cầu các khu tái định cư hoàn thiện, nghiệm thu đúng quy trình, bảo đảm điện, nước và hạ tầng thiết yếu.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu hoàn thành GPMB đối với đất nông nghiệp trong tháng 8/2026; đất ở và các loại đất khác trong tháng 9/2026.