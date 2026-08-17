Đóng điện 2 mạch đường dây 220 kV Chơn Thành – Bến Cát

Vị trí 220 ( hỗn hợp hai mạch 500 kV và hai mạch 220 kV) thuộc dự án đường dây 500 kV Chơn Thành - Đức Hòa - Ảnh: EVNNPT

Khép kín liên kết truyền tải

Hai mạch đường dây được đưa vào vận hành gồm đường dây 220 kV 279 Chơn Thành-275 Bến Cát 2 và đường dây 220 kV 280 Chơn Thành-276 Bến Cát 2.

Hai mạch đường dây được hình thành từ các hạng mục thuộc phạm vi quản lý của CPMB và SPMB, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa 2 Ban Quản lý dự án để hoàn thành toàn bộ liên kết.

Phạm vi do CPMB quản lý thuộc dự án đường dây 220 kV Chơn Thành – Bến Cát gồm đoạn tuyến 2 mạch phía trạm biến áp (TBA) 220 kV Bến Cát 2 đến vị trí 220 dài 14,91 km và phần đấu nối phía TBA 500 kV Chơn Thành.

Trong khi đó, SPMB quản lý phần tuyến thuộc dự án đường dây 500 kV Đức Hòa – Chơn Thành, trong đó có đoạn đường dây hỗn hợp 220 kV, 500 kV dài khoảng 13,3 km từ vị trí 220 đến vị trí 256 và đoạn kéo dây 220 kV từ vị trí 256 đến vị trí 1 tại TBA 500 kV Chơn Thành. Phạm vi này gồm 37 vị trí móng, cột và đã được nghiệm thu, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vận hành.

Việc hoàn thành đồng bộ các phạm vi đầu tư của CPMB và SPMB đã tạo thành liên kết hoàn chỉnh gồm 2 mạch đường dây từ TBA 500 kV Chơn Thành và TBA 220 kV Bến Cát 2.

Hình ảnh hệ thống điều khiển ghi nhận hai mạch đường dây 220 kV Chơn Thành - Bến Cát đang truyền tải công suất xấp xỉ 400MW ngay sau khi đưa vào vận hành - Ảnh: EVNNPT

Bổ sung năng lực truyền tải cho TPHCM và Đồng Nai

Khu vực TPHCM, TP. Đồng Nai và vùng phụ cận tập trung nhiều khu công nghiệp, đô thị và phụ tải quan trọng. Việc đưa 2 mạch đường dây 220 kV Chơn Thành – Bến Cát vào vận hành trong thời điểm phụ tải điện ở mức cao góp phần đảm bảo điện cho TPHCM và TP. Đồng Nai.

Đồng thời góp phần tăng cường liên kết giữa nút 500 kV Chơn Thành với lưới điện 220 kV Bến Cát 2, qua đó nâng cao khả năng truyền tải công suất và tạo thêm tính linh hoạt trong vận hành hệ thống.

Công trình cũng góp phần phát huy hiệu quả đồng bộ các tài sản lưới điện đã được đầu tư, tăng cường liên kết giữa các cấp điện áp 500 kV và 220 kV, hỗ trợ nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Đáng chú ý, ngay sau khi đóng điện, 2 mạch đường dây đã mang tải ổn định. Số liệu vận hành tại thời điểm ghi nhận cho thấy điện áp trên 2 mạch đều khoảng 229,9 kV; dòng điện lần lượt khoảng 501A và 516 A; công suất truyền tải lần lượt khoảng 197,6 MW và 202 MW. Tổng công suất truyền tải trên 2 mạch tại thời điểm ghi nhận đạt xấp xỉ 400 MW.

Số liệu này cho thấy công trình đã tham gia truyền tải lượng công suất đáng kể ngay sau khi được đưa vào vận hành.

Nếu nhìn riêng từng hạng mục, đây là kết quả của nhiều dự án, nhiều gói thầu và nhiều đơn vị quản lý khác nhau. Nhưng khi hai mạch đường dây được mang tải, tất cả các phần việc đó đã trở thành một liên kết truyền tải hoàn chỉnh của hệ thống điện quốc gia.

Để có được kết quả đó là sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục của lãnh đạo EVNNPT, sự phối hợp của CPMB, SPMB cùng các đơn vị tư vấn, thi công và các đơn vị liên quan trong quá trình hoàn thiện xây dựng, nghiệm thu, xử lý các tồn tại, chuẩn bị phương thức và tổ chức đóng điện.

Đặc biệt, sự phối hợp giữa CPMB và SPMB trong việc hoàn thành các hạng mục đầu tư giao thoa cho thấy hiệu quả của tinh thần phối hợp "Vì một EVNNPT": Mỗi đơn vị thực hiện tốt phần việc được giao, cùng hướng tới mục tiêu cuối cùng là đưa công trình vào vận hành an toàn và phát huy hiệu quả cho hệ thống điện.

Hai mạch đường dây 220 kV Chơn Thành – Bến Cát được khép kín không chỉ nối hai TBA , mà còn nối những nỗ lực của nhiều đơn vị thành một mục tiêu chung: bảo đảm dòng điện được truyền tải an toàn, liên tục và ổn định phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân.



