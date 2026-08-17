Chính sách BHYT đối với người dân xã an toàn khu: Những điều cần biết

Theo BHXH Việt Nam, chính sách BHYT đối với người dân tại các xã an toàn khu có những quy định cần lưu ý về đối tượng tham gia, mức hưởng và việc xác định quyền lợi trong trường hợp đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng.

Đặc biệt, khi đi làm tại doanh nghiệp, người tham gia cần nắm rõ quy định về đóng và hưởng BHYT để chủ động bảo đảm quyền lợi khi khám bệnh, chữa bệnh.