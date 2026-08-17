Ngành gỗ bước vào cuộc đua mới: Cạnh tranh bằng năng lực vận hành và tri thức

Gỗ Canada được các doanh nghiệp thử nghiệm như một lựa chọn vật liệu cho phát triển sản phẩm mới.

Ngành gỗ Việt Nam trước yêu cầu phát triển theo chiều sâu

Trong hơn hai thập kỷ qua, ngành gỗ Việt Nam đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ thương mại thế giới. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 5 quốc gia xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất thế giới, đồng thời đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, về xuất khẩu đồ nội thất và các sản phẩm gỗ chế biến. Năng lực tổ chức sản xuất, khả năng đáp ứng các đơn hàng quy mô lớn cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp chế biến gỗ đã đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng đồ gỗ toàn cầu.

Tuy nhiên, khi quy mô không còn là rào cản lớn nhất, câu hỏi đặt ra cho ngành gỗ không còn chỉ là làm thế nào để xuất khẩu nhiều hơn. Điều quan trọng hơn là làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam tạo ra nhiều giá trị hơn từ chính chuỗi giá trị mà mình đang tham gia.

Đây cũng là định hướng được Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) đặt ra cho giai đoạn phát triển mới. Tại Đại hội nhiệm kỳ 2025–2030, Hiệp hội xác định các ưu tiên của ngành trong thời gian tới không chỉ dừng ở tăng trưởng xuất khẩu mà còn tập trung vào nâng cao thương hiệu, phát triển sản phẩm có giá trị cao và thúc đẩy chế biến sâu, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Điều đó cho thấy yêu cầu đối với doanh nghiệp ngày nay không còn dừng ở chất lượng sản phẩm hay quy mô nhà máy, mà còn mở rộng sang khả năng quản trị chuỗi cung ứng, kiểm soát dữ liệu và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Khi thị trường không chỉ cạnh tranh về chi phí, mà còn về giá trị, câu hỏi đặt ra không chỉ là doanh nghiệp sản xuất gì, mà còn là doanh nghiệp quản trị chuỗi giá trị của mình như thế nào.

Nhu cầu kết nối tri thức và học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Đó cũng là lý do trong những năm gần đây, bên cạnh đầu tư vào công nghệ hay dây chuyền sản xuất, nhiều doanh nghiệp ngành gỗ bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới các phương pháp quản trị hiện đại. Đây không đơn thuần là những công cụ kỹ thuật mà là nền tảng giúp doanh nghiệp kết nối dữ liệu, đồng bộ giữa các bộ phận và đưa ra quyết định dựa trên thông tin thay vì kinh nghiệm.

Canadian Wood góp phần đưa tri thức và kinh nghiệm quốc tế đến gần hơn với doanh nghiệp sản xuất gỗ Việt Nam qua các buổi hội thảo, đào tạo.

Khi yêu cầu của thị trường không còn chỉ nằm ở vật liệu hay công nghệ, vai trò của các tổ chức trong hệ sinh thái ngành gỗ cũng đang mở rộng. Bên cạnh xúc tiến thương mại, việc kết nối kiến thức, chuyên gia và kinh nghiệm quốc tế cũng là một hướng hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Canadian Wood Việt Nam là một trong những tổ chức theo đuổi cách tiếp cận này. Bên cạnh thúc đẩy sử dụng gỗ mềm bền vững từ British Columbia (Canada), Canadian Wood đã triển khai các hội thảo dành cho doanh nghiệp ngành gỗ, tập trung vào những bài toán thực tế như quản trị tồn kho và lập kế hoạch cung ứng (Inventory & Supply Planning). Từ nền tảng các chương trình hiện hữu dành cho cộng đồng doanh nghiệp, Canadian Wood tiếp tục xây dựng những chương trình chuyên sâu dựa trên nhu cầu và bài toán cụ thể của từng doanh nghiệp. Các chương trình chuyên sâu này sẽ được tài trợ cho các doanh nghiệp đã mua gỗ từ tỉnh bang British Columbia, Canada.

Chia sẻ về định hướng này, ông Trần Thanh Vẹn cho biết Canadian Wood không dừng ở việc giới thiệu nguồn vật liệu gỗ mềm Canada, mà hướng tới đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển sản phẩm, cải thiện quy trình vận hành và kết nối với chuỗi cung ứng quốc tế. Theo ông, R&D và ODM là hành trình dài hạn, trong đó doanh nghiệp cần từng bước xây dựng đội ngũ, tích lũy năng lực và liên tục thử nghiệm, điều chỉnh để hình thành quy trình phù hợp.

Buổi hội thảo về quản lý tồn kho được Canadian Wood Việt Nam phối hợp cùng HAWA tổ chức, dành cho các hội viên HAWA.

Trên nền tảng đó, Canadian Wood có thể cùng doanh nghiệp đi từ những nhu cầu gần với hoạt động thực tế, như thử nghiệm gỗ mềm Canada, kết nối với các nhà cung cấp tại British Columbia, đến đưa sản phẩm tới các hội chợ quốc tế để mở thêm cơ hội tiếp cận khách hàng và thị trường mới. Với những doanh nghiệp muốn đi xa hơn, chương trình có thể được mở rộng sang phát triển sản phẩm ODM và kết nối những cơ hội kinh doanh phù hợp. Không chỉ dừng ở các chương trình đào tạo, chia sẻ kiến thức dành cho cộng đồng doanh nghiệp, một số chương trình còn có thể được thiết kế riêng theo từng nhu cầu cụ thể, để những kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ có thể đi gần hơn vào bài toán thực tế của mỗi doanh nghiệp.

Ngoài ra, xác định “con người” là trọng tâm trong chiến lược phát triển dài hạn, Canadian Wood cũng đang xây dựng chương trình “Phát triển đội ngũ người tài để nâng tầm nội thất Việt”, kết nối nhân sự trẻ với các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành tại Việt Nam và quốc tế, qua đó góp phần xây dựng năng lực và hệ thống cho doanh nghiệp trong dài hạn.

Trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi, phát triển bền vững không chỉ đến từ vật liệu hay công nghệ mà còn từ khả năng học hỏi, thích ứng và nâng cao hiệu quả vận hành. Từ chia sẻ kiến thức đến hỗ trợ vật liệu, phát triển sản phẩm và kết nối thị trường, các chương trình của Canadian Wood đang được mở rộng theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, qua đó góp phần vào sự phát triển dài hạn của ngành gỗ Việt.