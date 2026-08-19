Tin vui cho người Việt muốn xin visa đi Anh

Hai trung tâm này hướng đến nhóm khách hàng cần sự riêng tư, nhanh gọn như doanh nhân, gia đình, người cao tuổi hay những người có lịch trình bận rộn. Toàn bộ quy trình vận hành tuân thủ các quy định của Cơ quan Thị thực và Nhập cư Anh (UKVI).

VFS Global là đơn vị tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ di chuyển an toàn và dịch vụ xin thị thực cho chính phủ và công dân.

Ông Alex Strugnell, Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam, nhận định: "Anh Quốc và Việt Nam đang có mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh, giáo dục đến du lịch. Hai trung tâm dịch vụ cao cấp mới sẽ mang đến cho người Việt nhiều lựa chọn hơn, giúp việc xin thị thực Anh thuận tiện hơn và nâng cao trải nghiệm của người nộp hồ sơ. Đây cũng là bước đi góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, vốn là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh.”

Ông Simon Peachey, Giám đốc Vận hành khu vực Trung Quốc, Australasia và RCIS của VFS Global, cho biết: “Người Việt hiện nay ngày càng chú trọng sự tiện lợi, thoải mái và linh hoạt khi đi làm thủ tục. Hai trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng ra đời để đáp ứng đúng nhu cầu đó, mang lại trải nghiệm nộp hồ sơ nhanh gọn, cá nhân hóa hơn nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật, tuân thủ quy định và chất lượng dịch vụ.”

Ngoài dịch vụ cơ bản, khách hàng có thể đăng ký thêm các dịch vụ tùy chọn như hỗ trợ tải tài liệu lên hệ thống, photocopy, kiểm tra tài liệu tự tải lên hoặc tạo tài khoản UKVI, với khoản phí phát sinh. Các dịch vụ này hoàn toàn không bắt buộc và không ảnh hưởng đến thời gian xử lý hoặc kết quả xét duyệt hồ sơ.

VFS Global cũng lưu ý: Trung tâm Dịch vụ Cao cấp là dịch vụ tùy chọn, có thu phí và không ảnh hưởng đến kết quả visa - quyết định cuối cùng vẫn thuộc về UKVI. Khách hàng không muốn sử dụng dịch vụ cao cấp hoặc trung tâm lưu động vẫn có thể nộp hồ sơ tại các Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ tiêu chuẩn trên cả nước, với mức phí theo quy định của UKVI.