Hà Nội phân luồng giao thông từ xa, giảm ùn tắc dịp Quốc khánh 2/9

Nhiều hướng đi thay thế cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cửa ngõ Thủ đô dự kiến tăng cao, đặc biệt tại Quốc lộ 1, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cùng các trục Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt.

Để hạn chế ùn tắc, thành phố xây dựng phương án phân luồng từ xa, khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn các tuyến đường thay thế thay vì tập trung vào một số cửa ngõ chính.

Người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình, tránh dồn phương tiện vào các cửa ngõ Hà Nội trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đối với phương tiện từ trung tâm Hà Nội đi các tỉnh phía Nam như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, ngoài hướng qua nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ, người dân có thể lựa chọn Quốc lộ 1 cũ theo tuyến Giải Phóng - Ngọc Hồi - Quốc lộ 1 để vào cao tốc tại các nút giao Vạn Điểm hoặc Đại Xuyên.

Phương tiện từ Quốc lộ 6 có thể đi theo hướng Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung đến Ba La, sau đó theo đường 21B - Quốc lộ 38 để ra Quốc lộ 1 cũ hoặc vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại nút giao Vực Vòng.

Một hướng khác là từ Quốc lộ 6 rẽ vào Phùng Hưng, đường trục phía Nam, đường tỉnh 427B để đến khu vực ga Thường Tín và kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Phương tiện cũng có thể đi Quốc lộ 6 qua Xuân Mai, đường Hồ Chí Minh và đường 21B.

Ở chiều ngược lại, phương tiện từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội được khuyến cáo phân tán lưu lượng ngay từ các nút giao trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tại nút giao Liêm Tuyền, phương tiện có thể đi đường tỉnh 494 - Quốc lộ 21B - Quốc lộ 6 về khu vực Ba La, Hà Đông.

Tại nút giao Vực Vòng, phương tiện có thể rẽ trái theo Quốc lộ 38 - Quốc lộ 21B - Quốc lộ 6; hoặc rẽ phải theo Quốc lộ 38, qua cầu Yên Lệnh, Quốc lộ 39A, đường tỉnh 379 để kết nối với Vành đai 3 qua cầu Thanh Trì.

Tại nút giao Vạn Điểm, phương tiện có thể rẽ vào Quốc lộ 1, đường tỉnh 429, Quốc lộ 21B và Quốc lộ 6. Trong khi đó, tại nút giao Thường Tín, phương tiện có thể đi đường tỉnh 427, đường trục phía Nam và Phùng Hưng về Hà Đông.

Phân luồng phương tiện đi các hướng Đông, Bắc và Tây

Đối với các phương tiện đi các tỉnh Đông Bắc như Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, thành phố đưa ra nhiều phương án kết nối. Người dân có thể lựa chọn Vành đai 3 - cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang; hoặc cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - Quốc lộ 18.

Một hướng khác là cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập - Ngô Gia Tự - cầu Đuống để đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Với các tỉnh phía Bắc như Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, phương tiện có thể đi cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 để vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Ngoài ra, các tuyến qua tỉnh lộ 23, đường Mê Linh, cầu vượt Nam Hồng hoặc Quốc lộ 3, tỉnh lộ 296 cũng được sử dụng để phân tán lưu lượng.

Phương tiện đi Phú Thọ có thể lựa chọn Quốc lộ 32.

Đối với hướng Tây Bắc, người dân có thể đi Đại lộ Thăng Long - đường Tản Lĩnh - Yên Bài - cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình; hoặc Quốc lộ 6 qua Xuân Mai và Quốc lộ 32.

Ở hướng Đông, phương tiện đi Quảng Ninh, Hải Phòng có thể lựa chọn đường Cổ Linh - nút giao Vành đai 3 - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; đường tỉnh 379; Quốc lộ 5 cũ qua Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Thuận hoặc hướng cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Quốc lộ 18.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các bến xe, doanh nghiệp vận tải nắm rõ phương án phân luồng, chủ động thông tin cho hành khách và điều chỉnh lộ trình, tránh để phương tiện cùng dồn về các cửa ngõ thành phố.

Các đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu rà soát hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, biển cấm dừng đỗ; bố trí lực lượng ứng trực để xử lý kịp thời các sự cố về hạ tầng, bảo đảm mặt đường và điều kiện giao thông an toàn.

Công an thành phố Hà Nội được đề nghị phối hợp với Cục CSGT, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng từ xa. UBND các phường, xã cũng được yêu cầu bố trí lực lượng phối hợp với CSGT, hạn chế ùn tắc trên địa bàn.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp hướng dẫn phân luồng từ xa đối với phương tiện đi giữa các tỉnh phía Nam và phía Bắc nhưng không có nhu cầu vào trung tâm Hà Nội, qua đó giảm áp lực cho hệ thống đường cửa ngõ Thủ đô.