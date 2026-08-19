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Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chỉ ít giờ nữa, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) sẽ chính thức tái khai thác sau hơn 5 tháng tạm đóng cửa.

Theo Thái Hà - Hà Linh

Phụ Nữ Mới

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