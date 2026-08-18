Diện mạo đường Tam Trinh hơn 3.350 tỷ đồng dần thành hình sau giải phóng mặt bằng
Sau khi công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, dự án mở rộng đường Tam Trinh hơn 3.350 tỷ đồng đang được đẩy nhanh thi công, nhiều hạng mục dần lộ diện. Người dân kỳ vọng tuyến đường sớm hoàn thành để giảm ùn tắc, khói bụi và tình trạng nước tràn vào nhà mỗi khi mưa lớn.
18-08-2026
18-08-2026
18-08-2026
Video: Đường Tam Trinh hơn 3.350 tỷ đồng tăng tốc thi công sau khi gỡ nút thắt mặt bằng.
Đường Tam Trinh mở rộng được khởi công từ năm 2016, có chiều dài khoảng 3,5km, tổng mức đầu tư hơn 3.350 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng tạo trục kết nối giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực phía Nam Hà Nội.
Đường Tam Trinh đi qua các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng 40-55m, tương đương 6 làn xe tùy từng đoạn. Theo thiết kế, tuyến đường có vỉa hè rộng, được đầu tư hệ thống cây xanh đồng bộ. Dự án có khoảng 1.600 hộ dân cùng nhiều cơ quan, tổ chức thuộc diện phải giải phóng mặt bằng.
Do vướng giải phóng mặt bằng, dự án nhiều lần chậm tiến độ dù một số đoạn đã hoàn thành. Đến tháng 7/2026, mặt bằng cơ bản được bàn giao, nhiều máy móc và nhân lực được huy động, đẩy nhanh thi công để sớm hoàn thành dự án.
Tại những vị trí đang triển khai hạ tầng kỹ thuật, nhà thầu đã tổ chức thi công hệ thống cống ngầm.
Dù nhiều đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng sạch, tiến độ thi công vẫn chưa đồng bộ, một số điểm còn chậm. Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Tuy chiều 24/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố ghi nhận cử tri đánh giá cao kết quả giải phóng mặt bằng, cho rằng đây là kết quả từ sự vào cuộc của chính quyền và đồng thuận của người dân.
Người dân bày tỏ lo ngại nguy cơ ngập tại các ngõ dân sinh đấu nối với đường Tam Trinh sau mưa lớn, đồng thời đề nghị thành phố rà soát phương án thoát nước, nhất là khi cốt nền đường và vỉa hè dự kiến cao hơn khu dân cư khoảng 50cm, ảnh hưởng khả năng tiêu thoát nước khu dân cư.
Một số đoạn đào cống chạy qua khu dân cư khiến việc đi lại của người dân trở nên khó khăn.
Khi hoàn thành, tuyến Tam Trinh mở rộng được kỳ vọng hình thành trục giao thông đồng bộ ở phía Nam Hà Nội, tăng khả năng kết nối với Vành đai 2, Vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ, góp phần cải thiện giao thông khu vực.
Vị trí dự án trên bản đồ Google Maps.
Theo Trọng Tài
Báo Tiền Phong
Theo
Báo Tiền Phong
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