Diện mạo đường Tam Trinh hơn 3.350 tỷ đồng dần thành hình sau giải phóng mặt bằng

Dù nhiều đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng sạch, tiến độ thi công vẫn chưa đồng bộ, một số điểm còn chậm. Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Tuy chiều 24/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cùng Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố ghi nhận cử tri đánh giá cao kết quả giải phóng mặt bằng, cho rằng đây là kết quả từ sự vào cuộc của chính quyền và đồng thuận của người dân.