245 hồ sơ hoàn thuế VAT bị kéo dài: Có dấu hiệu rủi ro cao, cần xác minh thông tin

Ảnh: Cục Thuế.

Theo Cục Thuế, năm 2026 hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) điện tử đạt tỷ lệ 99%.

Trong đó, 87% số hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc diện “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn trong vòng 6 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ của người nộp thuế.

Thống kê đến ngày 11/08/2026, số tiền hoàn thuế GTGT đã tăng 32% so với cùng kỳ, đạt 64,4% dự toán hoàn thuế năm 2026. Cơ quan thuế đã ban hành 11.627 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền được hoàn là 111.726 tỷ đồng, tăng 9% về số quyết định. Kết quả này đã góp phần tích cực vào việc hỗ trợ DN, nhà đầu tư quay vòng vốn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

Ngành Thuế đang tiếp tục tập trung giải quyết 1.927 hồ sơ với số tiền đề nghị hoàn là 34.521 tỷ đồng, trong đó có 245 hồ sơ có thời gian xử lý kéo dài (chiếm 1,7% tổng số hồ sơ cơ quan thuế đã tiếp nhận, giải quyết trong kỳ) là các hồ sơ hoàn thuế có dấu hiệu rủi ro cao, cần xác minh thông tin trước khi hoàn thuế.

“Đối với những hồ sơ này, cơ quan thuế đã thông báo cụ thể cho người nộp thuế để phối hợp rà soát, xác minh tính hợp lệ của hồ sơ và số tiền hoàn thuế. Trong đó, cơ quan thuế cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh và đấu tranh với một số doanh nghiệp có hồ sơ thuộc mức độ rủi ro cao”, Cục Thuế nhấn mạnh.

Cục thuế cho biết ngành đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hoàn trước, kiểm sau từ 70% lên 90% trong 4 tháng cuối năm 2026 và 95% trong quý I/2027; nâng tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng hạn từ 78% lên 90% trong năm 2026. Đồng thời, triển khai hoàn thuế nhanh trong tháng 9/2026, hỗ trợ tờ khai GTGT gợi ý từ tháng 10/2026 và hoàn thuế GTGT tự động từ tháng 12/2026.

Để đạt các mục tiêu này, ngành Thuế tập trung vào 6 nhóm giải pháp: tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về chính sách hoàn thuế, trong đó có hoàn thuế đối với xuất nhập khẩu tại chỗ; rà soát, chuẩn hóa và tự động hóa quy trình, xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, kiểm soát tiến độ hằng tuần; ứng dụng cơ sở dữ liệu, công nghệ và AI để phân tích rủi ro, phân loại doanh nghiệp theo mức độ tuân thủ và ngăn ngừa gian lận.

Bên cạnh đó, ngành Thuế sẽ hoàn thiện tiêu chí nhận diện doanh nghiệp, hồ sơ rủi ro; tăng cường phân tích dữ liệu, kiểm soát chuỗi hóa đơn và nâng chất lượng hậu kiểm; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp ngay từ khâu kê khai, lập hồ sơ, đồng thời tổ chức hội nghị hỗ trợ về hoàn thuế GTGT tại các địa phương từ ngày 18 đến 23/8/2026.

Ngành Thuế cũng tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hải quan, Kho bạc Nhà nước, ngân hàng và các cơ quan liên quan để hỗ trợ người nộp thuế, kiểm soát rủi ro.