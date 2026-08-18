VETC, ePass thu phí 6.600 đồng/tháng với cá nhân, 66.000 đồng/tháng với doanh nghiệp

Từ ngày 1/8/2026, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng (ETC) lớn tại Việt Nam là VETC và ePass đã triển khai thu phí dịch vụ quản lý tài khoản đối với khách hàng. Cụ thể, mức phí được áp dụng là 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng doanh nghiệp. Khoản phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và được trừ trực tiếp vào tài khoản giao thông hoặc ví điện tử liên kết hàng tháng của người dùng kèm theo hóa đơn điện tử. Việc triển khai thu phí này được thực hiện trên cơ sở khung pháp lý hiện hành về giá và các hoạt động trung gian thanh toán. Về lộ trình áp dụng, phía VETC đã bắt đầu thực hiện thu phí từ đầu tháng 8, trong khi ePass thông báo thời gian dự kiến thu phí trong tháng 8 năm 2026.

Mức phí thu qua các ví điện tử và các hình thức liên kết. Nguồn: Cục Đường bộ Việt Nam

Lý giải về cơ sở pháp lý của việc chuyển đổi mô hình và thu phí, đại diện Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cho biết, việc này bám sát quy định tại Nghị định 119/2024 về thanh toán điện tử giao thông đường bộ. Theo đó, kể từ ngày 1/10/2025, chủ phương tiện có nghĩa vụ chuyển đổi tài khoản thu phí cũ thành tài khoản giao thông kết nối với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm ví điện tử, thẻ visa hoặc tài khoản ngân hàng. Trong mô hình mới này, tài khoản giao thông của khách hàng chỉ lưu trữ các thông tin về phương tiện và người điều khiển phương tiện, còn dòng tiền dùng để thanh toán phí dịch vụ đường bộ sẽ được chuyển sang phương tiện thanh toán liên kết, cụ thể là ví điện tử. Đối với hệ thống VETC, phương tiện thanh toán kết nối trực tiếp này là ví điện tử VETC.

Đại diện VETC cho biết thêm, trong giai đoạn đầu vận hành hệ thống, nhằm tạo điều kiện tối đa để khách hàng tiếp cận dịch vụ và hình thành thói quen thanh toán không dừng, đơn vị đã chủ động hỗ trợ toàn bộ các chi phí phát sinh. Các khoản chi phí này bao gồm chi phí vận hành, xử lý giao dịch và phí kết nối liên thông với các đối tác ngân hàng. Do đó, trong thời gian đầu, VETC hoàn toàn chưa thực hiện thu phí quản lý tài khoản ví điện tử.

Trạm thu phí Liêm Tuyền. Ảnh: Bảo Nguyên

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của hệ thống, quy mô giao dịch cũng như các yêu cầu về tính an toàn, bảo mật dữ liệu và năng lực kết nối ngày càng gia tăng áp lực lớn lên nhà cung cấp. Để duy trì hoạt động ổn định, doanh nghiệp phải chi trả các khoản phí cho ngân hàng như chi phí nạp tiền vào ví điện tử, liên thông và thực hiện đối soát giao dịch định kỳ với hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, các chi phí liên quan đến vận hành, bảo trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ phục vụ thanh toán 24/7 và đảm bảo an toàn thông tin cũng tăng mạnh. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải tự chi trả cho hoạt động lập hóa đơn điện tử, tra soát, xử lý các khiếu nại phát sinh từ khách hàng, cũng như đầu tư nâng cao năng lực hệ thống để đáp ứng số lượng người dùng ngày càng lớn. Đại diện VETC khẳng định: "Đây là phí dịch vụ quản lý tài khoản đối với Ví điện tử VETC, không phải phí sử dụng đường bộ, không làm thay đổi mức giá qua trạm và không thu trên từng lượt phương tiện lưu thông".

Trong khi đó, đối với nhà cung cấp dịch vụ ePass (thuộc Công ty CP Giao thông số Việt Nam - VDTC), phương tiện thanh toán liên kết chính thức với tài khoản giao thông là ví điện tử Viettel Money. Đại diện ePass làm rõ rằng khoản phí 6.600 đồng/tháng thực chất là phí dịch vụ do đơn vị quản lý nguồn tiền và thanh toán ví điện tử Viettel Money trực tiếp thu để duy trì dịch vụ liên kết thanh toán. Các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng như ePass không thực hiện thu và cũng không được can thiệp vào nguồn tiền này. Do đó, mức phí thu được sẽ tính trên tài khoản giao thông, thay vì tính trên đầu phương tiện lưu thông. Ví dụ, một tài khoản giao thông là chủ doanh nghiệp sở hữu vài chục xe ô tô thì mức phí áp dụng hàng tháng vẫn là cố định 66.000 đồng/tháng.

Đại diện ePass giải thích thêm rằng, mặc dù mỗi giao dịch xe qua trạm BOT chỉ diễn ra trong vài giây, nhưng quy trình này đòi hỏi sự phối hợp liên tục 24/7 giữa hệ thống tài khoản giao thông (ePass) và hệ thống tài khoản thanh toán (ví Viettel Money). Do đó, việc thu phí quản lý tài khoản nhằm mục đích bù đắp chi phí vận hành hạ tầng công nghệ thông tin, duy trì luồng kết nối tự động thông suốt, xử lý luồng dữ liệu khổng lồ và đối soát dòng tiền liên thông giữa các đơn vị. Nguồn phí này cũng được dùng để nâng cấp hệ thống công nghệ, bảo vệ an toàn và bảo mật dữ liệu tài chính theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Ngân hàng Nhà nước.