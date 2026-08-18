Rà soát thông tin đăng ký thuế, sẵn sàng định danh điện tử

Trong thư ngỏ, Thuế thành phố Hà Nội cho biết, việc triển khai tài khoản định danh điện tử đối với cơ quan, tổ chức là một bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn, bảo mật trong các giao dịch điện tử và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Hình minh họa. Ảnh: Đỗ Tâm

Theo Thuế thành phố Hà Nội, việc rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp, tổ chức được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25-6-2024 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử; Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15; Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30-6-2026 của Chính phủ về đăng ký thuế; Thông tư số 89/2026/TT-BTC và Thông tư số 90/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ Tài chính.

Thuế thành phố Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức chủ động rà soát thông tin đăng ký thuế tại địa chỉ tracuunnt.gdt.gov.vn, đặc biệt là các thông tin về mã số thuế, tên người nộp thuế, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy phép đăng ký kinh doanh/giấy phép thành lập và hoạt động/quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần kiểm tra thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân của người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là người Việt Nam, cùng các thông tin đăng ký thuế khác.

Trường hợp phát sinh thay đổi hoặc phát hiện thông tin chưa đầy đủ, chưa chính xác, doanh nghiệp, tổ chức cần kịp thời thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế Mẫu số 08-MST và bảng kê có thay đổi ban hành kèm theo Thông tư số 90/2026/TT-BTC.

Một nội dung quan trọng được Thuế thành phố Hà Nội lưu ý là doanh nghiệp, tổ chức cần đăng ký tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID sau khi thông tin đăng ký thuế đã được rà soát, báo cáo thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu trên Hệ thống định danh, xác thực điện tử.

Việc chuẩn hóa thông tin và đăng ký tài khoản định danh điện tử được cơ quan Thuế đánh giá sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức như thực hiện thủ tục hành chính và giao dịch điện tử với cơ quan thuế nhanh chóng, thuận tiện, an toàn; bảo đảm thông tin pháp lý được thống nhất giữa các cơ sở dữ liệu của Nhà nước; hạn chế phát sinh vướng mắc khi đăng ký thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện các thủ tục hành chính khác.

Đồng thời, việc này góp phần triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Thuế thành phố Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức phối hợp với cơ quan Thuế trong việc rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất với các cơ sở dữ liệu của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức theo quy định.