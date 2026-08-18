Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyến đường xuyên đại ngàn ở Huế ra sao sau hơn thập kỷ chờ đợi?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từng khiến nhiều cá nhân, tập thể bị kỷ luật, tuyến đường tỉnh lộ 74 (TP Huế) vừa chính thức thông tuyến sau hơn thập kỷ chờ đợi.

Tuyến đường xuyên đại ngàn ở Huế ra sao sau hơn thập kỷ chờ đợi?- Ảnh 1.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vừa tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng Dự án đường Nam Đông - A Lưới (Tỉnh lộ 74, giai đoạn 3). Dự án triển khai trên địa bàn xã Nam Đông và xã A Lưới (TP Huế) với tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026.

Tuyến đường xuyên đại ngàn ở Huế ra sao sau hơn thập kỷ chờ đợi?- Ảnh 2.

Công trình gồm 2 gói thầu xây lắp với tổng chiều dài tuyến chính 48,36km, chính thức khởi công ngày 18/1/2024 và hoàn thành toàn bộ hạng mục vào ngày 30/6/2026. Điểm đầu tại ngã ba giao đường liên xã Nam Đông và điểm cuối tại ngã ba giao đường Hồ Chí Minh (Km372+690) thuộc xã A Lưới 4 (TP Huế).

Tuyến đường xuyên đại ngàn ở Huế ra sao sau hơn thập kỷ chờ đợi?- Ảnh 3.

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng Dự án đường Nam Đông - A Lưới mang ý nghĩa chiến lược. Đặc biệt là nâng cao năng lực cơ động phục vụ quốc phòng, an ninh, tăng cường khả năng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Tuyến đường xuyên đại ngàn ở Huế ra sao sau hơn thập kỷ chờ đợi?- Ảnh 4.

Ngoài ra, tuyến đường còn tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân vùng cao phía Tây TP Huế và hoàn thiện mạng lưới giao thông tại địa phương.

Tuyến đường xuyên đại ngàn ở Huế ra sao sau hơn thập kỷ chờ đợi?- Ảnh 5.

Trong chiến tranh, đường 74 là tuyến giao thông quan trọng phục vụ liên lạc, vận chuyển quân giới. Do tuyến đường xuống cấp, không còn nguyên dạng, năm 2011, Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng lại tuyến đường này.

Tuyến đường xuyên đại ngàn ở Huế ra sao sau hơn thập kỷ chờ đợi?- Ảnh 6.

Theo lộ trình, dự án hoàn thành năm 2015, nhưng sau nhiều năm đình trệ, đến tháng 1/2024, giai đoạn 3 mới được triển khai và sau hơn 2 năm dự án mới chính thức thông tuyến.

Tuyến đường xuyên đại ngàn ở Huế ra sao sau hơn thập kỷ chờ đợi?- Ảnh 7.

Việc tuyến đường 74 thông tuyến sau hơn thập kỷ chở chờ đợi làm nhiều người dân vùng cao Nam Đông - A Lưới (TP Huế) rất phấn khởi. Ông Hồ Văn Thanh (xã A Lưới 4, TP Huế) cho cho rằng, đường 74 hoàn thiện góp phần phá thế độc đạo của đường 49, tuyến thường bị sạt lở, chia cắt trong mùa mưa bão.

Tuyến đường xuyên đại ngàn ở Huế ra sao sau hơn thập kỷ chờ đợi?- Ảnh 8.

“Tuyến đường hoàn thành, hành trình từ A Lưới về trung tâm TP Huế, qua các xã thuộc huyện Nam Đông, Phú Lộc (cũ) ra quốc lộ 1 hoặc kết nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Hòa Liên sẽ thuận tiện hơn, rút ngắn đáng kể quãng đường đi lại”, ông Hồ Văn Thanh chia sẻ.

Tuyến đường xuyên đại ngàn ở Huế ra sao sau hơn thập kỷ chờ đợi?- Ảnh 9.

Anh Hồ Khánh An (trú xã Khe Tre, TP Huế) vui mừng: “Bây giờ đường thông rồi, từ Khe Tre lên A Lưới chỉ còn chưa đầy 50km, chạy thong thả mất hơn một tiếng đồng hồ. Sáng đi trao quà, chiều đã về nhà ăn cơm cùng gia đình. Đường không rộng nhưng mặt đường êm ru, lại có vạch sơn đường, hộ lan mềm tôn lượn sóng, gương cầu lồi và rãnh thoát nước kiên cố nên đi lại yên tâm lắm”.

Tuyến đường xuyên đại ngàn ở Huế ra sao sau hơn thập kỷ chờ đợi?- Ảnh 10.

Lãnh đạo UBND xã Nam Đông (TP Huế) cho hay, trước đây, Nam Đông và A Lưới giáp ranh nhưng bị chia cắt bởi núi cao, vực sâu khiến việc giao thương, thăm thân gặp trở lại. Tuy nhiên, khi tuyến đường 74 thông tuyến, người dân Nam Đông dễ dàng chở nông sản, trái cây sang A Lưới tiêu thụ và ngược lại. Mối quan hệ họ hàng, làng xóm giữa hai vùng đất vốn gắn bó lâu đời giờ đây càng thêm khăng khít.

Ngày 10/10/2018, VTC News có bài viết phản ánh dự án tỉnh lộ 74 nối hai huyện Nam Đông - A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) được triển khai năm 2011 nhưng đang dang dở, máy móc và nhiều vật liệu bị chôn vùi cùng dự án.

Liên quan đến tuyến đường này, ngày 7/12/2018, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cho biết, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa (thời điểm đó là Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội).

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế (từ tháng 4/2005 - 1/2012), Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nam Đông - A Lưới (đường 74).

Những vi phạm, khuyết điểm này dẫn đến công trình kém chất lượng, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, không sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, quân đội và cá nhân Thiếu tướng Nghĩa.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cũng xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm tại tuyến đường nói trên.

Theo Nguyễn Vương/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
tuyến đường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mảnh ghép cuối cùng của ASEAN-6 công bố GDP quý II/2026: Toàn cảnh cuộc đua tăng trưởng lộ diện, Việt Nam có giữ vững “ngôi vương”?

Mảnh ghép cuối cùng của ASEAN-6 công bố GDP quý II/2026: Toàn cảnh cuộc đua tăng trưởng lộ diện, Việt Nam có giữ vững “ngôi vương”? Nổi bật

Tái cấu trúc mô hình tăng trưởng: Từ dựa vào nguồn lực đến kiến tạo năng lực

Tái cấu trúc mô hình tăng trưởng: Từ dựa vào nguồn lực đến kiến tạo năng lực Nổi bật

Trạm dừng nghỉ phải hoàn thiện hạ tầng sạc điện trước 1/1/2027

Trạm dừng nghỉ phải hoàn thiện hạ tầng sạc điện trước 1/1/2027

08:49 , 18/08/2026
TPHCM: Siết “điểm nóng” lấn chiếm kênh rạch

TPHCM: Siết “điểm nóng” lấn chiếm kênh rạch

08:30 , 18/08/2026
Thông tin mới nhất về việc điều chỉnh tiền lương

Thông tin mới nhất về việc điều chỉnh tiền lương

07:55 , 18/08/2026
Hà Nội quản lý không gian ngầm, tầm thấp theo hướng đô thị đa tầng

Hà Nội quản lý không gian ngầm, tầm thấp theo hướng đô thị đa tầng

07:51 , 18/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên