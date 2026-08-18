Tuyến đường xuyên đại ngàn ở Huế ra sao sau hơn thập kỷ chờ đợi?

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vừa tổ chức bàn giao, đưa vào sử dụng Dự án đường Nam Đông - A Lưới (Tỉnh lộ 74, giai đoạn 3). Dự án triển khai trên địa bàn xã Nam Đông và xã A Lưới (TP Huế) với tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026.

Công trình gồm 2 gói thầu xây lắp với tổng chiều dài tuyến chính 48,36km, chính thức khởi công ngày 18/1/2024 và hoàn thành toàn bộ hạng mục vào ngày 30/6/2026. Điểm đầu tại ngã ba giao đường liên xã Nam Đông và điểm cuối tại ngã ba giao đường Hồ Chí Minh (Km372+690) thuộc xã A Lưới 4 (TP Huế).

Việc khánh thành và đưa vào sử dụng Dự án đường Nam Đông - A Lưới mang ý nghĩa chiến lược. Đặc biệt là nâng cao năng lực cơ động phục vụ quốc phòng, an ninh, tăng cường khả năng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Ngoài ra, tuyến đường còn tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân vùng cao phía Tây TP Huế và hoàn thiện mạng lưới giao thông tại địa phương.

Trong chiến tranh, đường 74 là tuyến giao thông quan trọng phục vụ liên lạc, vận chuyển quân giới. Do tuyến đường xuống cấp, không còn nguyên dạng, năm 2011, Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng lại tuyến đường này.

Theo lộ trình, dự án hoàn thành năm 2015, nhưng sau nhiều năm đình trệ, đến tháng 1/2024, giai đoạn 3 mới được triển khai và sau hơn 2 năm dự án mới chính thức thông tuyến.

Việc tuyến đường 74 thông tuyến sau hơn thập kỷ chở chờ đợi làm nhiều người dân vùng cao Nam Đông - A Lưới (TP Huế) rất phấn khởi. Ông Hồ Văn Thanh (xã A Lưới 4, TP Huế) cho cho rằng, đường 74 hoàn thiện góp phần phá thế độc đạo của đường 49, tuyến thường bị sạt lở, chia cắt trong mùa mưa bão.

“Tuyến đường hoàn thành, hành trình từ A Lưới về trung tâm TP Huế, qua các xã thuộc huyện Nam Đông, Phú Lộc (cũ) ra quốc lộ 1 hoặc kết nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Hòa Liên sẽ thuận tiện hơn, rút ngắn đáng kể quãng đường đi lại”, ông Hồ Văn Thanh chia sẻ.

Anh Hồ Khánh An (trú xã Khe Tre, TP Huế) vui mừng: “Bây giờ đường thông rồi, từ Khe Tre lên A Lưới chỉ còn chưa đầy 50km, chạy thong thả mất hơn một tiếng đồng hồ. Sáng đi trao quà, chiều đã về nhà ăn cơm cùng gia đình. Đường không rộng nhưng mặt đường êm ru, lại có vạch sơn đường, hộ lan mềm tôn lượn sóng, gương cầu lồi và rãnh thoát nước kiên cố nên đi lại yên tâm lắm”.

Lãnh đạo UBND xã Nam Đông (TP Huế) cho hay, trước đây, Nam Đông và A Lưới giáp ranh nhưng bị chia cắt bởi núi cao, vực sâu khiến việc giao thương, thăm thân gặp trở lại. Tuy nhiên, khi tuyến đường 74 thông tuyến, người dân Nam Đông dễ dàng chở nông sản, trái cây sang A Lưới tiêu thụ và ngược lại. Mối quan hệ họ hàng, làng xóm giữa hai vùng đất vốn gắn bó lâu đời giờ đây càng thêm khăng khít.

Ngày 10/10/2018, VTC News có bài viết phản ánh dự án tỉnh lộ 74 nối hai huyện Nam Đông - A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) được triển khai năm 2011 nhưng đang dang dở, máy móc và nhiều vật liệu bị chôn vùi cùng dự án.

Liên quan đến tuyến đường này, ngày 7/12/2018, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cho biết, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa (thời điểm đó là Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội).

Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế (từ tháng 4/2005 - 1/2012), Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nam Đông - A Lưới (đường 74).

Những vi phạm, khuyết điểm này dẫn đến công trình kém chất lượng, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, không sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, quân đội và cá nhân Thiếu tướng Nghĩa.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế cũng xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm tại tuyến đường nói trên.