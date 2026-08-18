Hà Nội quản lý không gian ngầm, tầm thấp theo hướng đô thị đa tầng

Quy định được ban hành theo khoản 4 Điều 11 Luật Thủ đô, áp dụng đối với các sở, ban, ngành thành phố; UBND cấp xã; đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý và tổ chức được UBND thành phố giao quản lý, khai thác công trình, hạ tầng trong không gian ngầm, không gian tầm thấp.

Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp; quản lý hạ tầng, công nghệ, dữ liệu và phương tiện hoạt động trong các không gian này cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cũng thuộc phạm vi áp dụng.

Theo quy định, việc quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm, không gian tầm thấp phải tuân thủ Hiến pháp, Luật Thủ đô, pháp luật chuyên ngành và các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thành phố Hà Nội yêu cầu bảo đảm quản lý thống nhất, đồng bộ giữa không gian ngầm, không gian mặt đất và không gian tầm thấp, phù hợp định hướng phát triển đô thị đa tầng của Thủ đô.

Trong quá trình này, thành phố ưu tiên kết nối liên thông giữa hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, hạ tầng số và hạ tầng xã hội; đồng thời, ưu tiên kết nối không gian ngầm với hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, đặc biệt là đường sắt đô thị và các công trình đầu mối giao thông.

Việc khai thác, sử dụng không gian ngầm và không gian tầm thấp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô, quy hoạch không gian ngầm, quy hoạch không gian tầm thấp, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, giao thông và các quy hoạch có liên quan.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu việc khai thác không gian đô thị nhiều tầng không được làm ảnh hưởng đến an toàn các công trình hiện hữu, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, điều kiện địa chất công trình, địa chất thủy văn, môi trường, cảnh quan đô thị và di sản văn hóa. Đặc biệt, phải bảo đảm an toàn đối với khu vực nội đô lịch sử và các khu vực có yêu cầu quản lý đặc thù; không làm giảm khả năng phục vụ lợi ích công cộng, không tư nhân hóa không gian công cộng và không chuyển rủi ro của dự án sang Nhà nước hoặc cộng đồng dân cư.

Một điểm đáng chú ý trong quy định là yêu cầu quản lý thống nhất dữ liệu không gian đô thị trên nền tảng số của thành phố. Dữ liệu phải được chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và cập nhật đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức theo quy định pháp luật.

Thành phố cũng thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý theo nguyên tắc phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm; bảo đảm một đầu mối quản lý thống nhất đối với cơ sở dữ liệu và hoạt động điều phối, vận hành.

Quy định đặt yêu cầu cao về quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự, an toàn hàng không, an toàn công trình và hạ tầng kỹ thuật trong quá trình quản lý, đầu tư, khai thác không gian ngầm và không gian tầm thấp. Các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ môi trường, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cũng phải được bảo đảm xuyên suốt quá trình quản lý và khai thác.

Không gian đô thị cũng phải được khai thác theo hướng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên; ưu tiên sử dụng đa mục tiêu, đa chức năng, phát triển không gian ngầm và không gian tầm thấp theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.