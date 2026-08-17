"Siêu cầu" vượt sông Hồng hơn 16.000 tỷ đồng đạt tiến độ “thần tốc”, dựng vòm thép vô cực sau 8 tháng

Trong khi đó, phần vòm (dự kiến lắp dựng vào cuối tháng 8, đầu tháng 9) đã được chuẩn bị theo một dây chuyền khác từ trước. Các cấu kiện thép lớn được chế tạo trong nhà máy, sau đó vận chuyển tới công trường để lắp dựng, kết nối liên tục trên hệ đà giáo bằng những cẩu lớn đặt trên hệ nổi chuyên dụng.Một phần công việc được làm trước trong nhà máy, một phần được triển khai đồng thời dưới sông; các mũi thi công được nối tiếp nhau thay vì chờ đợi. Chính cách tổ chức này giúp rút ngắn thời gian chờ giữa các công đoạn, đồng thời tạo điều kiện để tiến độ được duy trì liên tục.