Chỉ ít ngày nữa, siêu cầu vượt biển dài nhất miền Trung sẽ chính thức khai thác, lần đầu nối liền đôi bờ cửa biển Thuận An

Theo kế hoạch, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành trước ngày 30/7, mở ra tuyến kết nối chiến lược ven biển và chấm dứt cảnh người dân hai bờ cửa biển Thuận An phải qua lại bằng đò suốt hơn một thế kỷ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế, dự án đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An (giai đoạn 1) hiện chỉ còn một số hạng mục nhỏ trước khi hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối tháng 7.

Dự án đường bộ ven biển qua TP. Huế có tổng chiều dài gần 22km, gồm 3 đoạn tuyến và cầu vượt cửa biển Thuận An, với tổng mức đầu tư hoàn thiện khoảng 3.496 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Trong giai đoạn 1, dự án triển khai đoạn tuyến số 1 dài gần 8km. Điểm nhấn của dự án là cầu Thuận An dài 2,36km - cây cầu vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung.

Công trình được khởi công từ tháng 3/2022 với tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 3/2025. Tuy nhiên, tiến độ phải điều chỉnh nhiều lần do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Về quy mô, cầu Thuận An rộng 20m, bố trí 4 làn xe, sử dụng kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Điểm nổi bật của công trình là kết cấu dầm - cáp hỗn hợp (Extradosed) với nhịp chính dài hơn 200m, bảo đảm tàu có tải trọng đến 5.000 tấn có thể lưu thông qua cửa biển, đáp ứng đồng thời yêu cầu giao thông đường bộ và hàng hải.

Toàn bộ cầu gồm 2 mố và 50 trụ đặt trên hệ móng cọc khoan nhồi có đường kính từ 1,5-2m. Các hạng mục như lan can chống ăn mòn, khe co giãn, gối cầu... được thiết kế theo tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện môi trường biển nhằm bảo đảm tuổi thọ và khả năng khai thác lâu dài.

Không chỉ có ý nghĩa về hạ tầng, cầu Thuận An còn được thiết kế với hệ thống trụ tháp và dây văng hình chữ A sơn đỏ, tạo điểm nhấn kiến trúc tại cửa biển. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của đô thị biển Huế.

Trước đó, ngày 30/4, TP. Huế đã tổ chức thông xe kỹ thuật cầu vượt cửa biển Thuận An. Sau khi hoàn thành các hạng mục đường dẫn và công trình phụ trợ, toàn bộ dự án sẽ chính thức được đưa vào khai thác trước ngày 30/7.

Khi đi vào hoạt động, tuyến đường ven biển sẽ kết nối đồng bộ Quốc lộ 49A, Quốc lộ 49B với tuyến đường ven biển quốc gia, hình thành hành lang giao thông quan trọng dọc bờ biển miền Trung. Đây cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển du lịch, dịch vụ, logistics và mở rộng không gian đô thị ven biển của TP. Huế.

Đáng chú ý, việc hoàn thành cầu Thuận An sẽ lần đầu tiên nối liền hai bờ cửa biển vốn bị chia cắt suốt hàng trăm năm. Người dân khu vực không còn phải phụ thuộc vào phương tiện đò ngang để qua lại như trước, qua đó rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao năng lực kết nối và mở ra dư địa phát triển mới cho khu vực cửa biển Thuận An cũng như toàn vùng ven biển TP. Huế.