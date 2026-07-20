Luxora Vĩnh Yên chính thức đủ điều kiện mở bán

Nền tảng pháp lý vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo

Theo đại diện chủ đầu tư, Luxora Vĩnh Yên được triển khai trên nền tảng pháp lý được chuẩn bị từ sớm với các thủ tục quan trọng đã hoàn thành như quyền sử dụng đất; quy hoạch chi tiết 1/500; hồ sơ thiết kế xây dựng; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; thẩm định về thiết kế hệ thống PCCC và một số văn bản liên quan khác. Văn bản xác nhận được ban hành căn cứ trên hệ thống Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và các nghị định hướng dẫn thi hành của Chính phủ, góp phần bảo đảm tính minh bạch, tuân thủ pháp luật và quyền lợi của khách hàng khi tham gia giao dịch.

*Văn bản quyết định cấp phép căn hộ thuộc Nhà ở hỗn hợp cao tầng dự án Luxora Vĩnh Yên

Công tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý là cơ sở để dự án đưa sản phẩm ra thị trường theo đúng quy định, đồng thời cho thấy năng lực triển khai và sự tuân thủ của chủ đầu tư trong quá trình phát triển dự án.

Văn bản quyết định cấp phép căn hộ thuộc Nhà ở hỗn hợp cao tầng dự án Luxora Vĩnh Yên

Năng lực triển khai được khẳng định từ thực tế công trường

Bên cạnh nền tảng pháp lý được hoàn thiện theo lộ trình, Luxora Vĩnh Yên cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực trên công trường xây dựng. Công trường duy trì nhịp độ thi công liên tục với sự phối hợp của các đơn vị tư vấn, giám sát và nhà thầu nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng cũng như các yêu cầu về an toàn lao động. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành công tác thi công phần đài móng và giằng móng, tạo dựng kết cấu vững chắc để tiếp tục triển khai những công đoạn tiếp theo.

Ảnh công trường dự án Luxora Vĩnh Yên

Theo Đại diện Chủ đầu tư cho biết, mỗi hạng mục được thực hiện không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ mà còn hướng tới việc kiến tạo một không gian sống chất lượng, bền vững theo thời gian. Việc đồng hành giữa tiến độ thi công và lộ trình pháp lý cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chủ đầu tư trong quá trình phát triển dự án. Đây được xem là nền tảng để Luxora Vĩnh Yên từng bước bước vào giai đoạn kinh doanh, đồng thời triển khai theo định hướng dài hạn và bài bản.

Luxora Vĩnh Yên - Mảnh ghép khởi sinh hệ sinh thái bất động sản Luxora

Thuộc hệ sinh thái sản phẩm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Luxora phát triển, Luxora Vĩnh Yên được định vị là dòng sản phẩm căn hộ cao cấp mang cảm hứng sống nghỉ dưỡng, tiếp nối định hướng kiến tạo những không gian sống đề cao trải nghiệm, cảm xúc và giá trị bền vững.

Dự án tọa lạc tại khu đô thị Bắc Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, sở hữu vị trí ven hồ hiếm có cùng khả năng kết nối thuận tiện tới các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Quốc lộ 2A, Quốc lộ 2B và trung tâm hành chính khu vực. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 30 phút để kết nối với Hà Nội, mở ra lợi thế về an cư, đầu tư cũng như xu hướng sở hữu "ngôi nhà thứ hai" đang ngày càng được ưa chuộng.

Được phát triển trên quỹ đất hơn 5.200 m², dự án gồm tòa tháp cao 25 tầng và 2 tầng hầm, cung cấp 290 căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ cùng các căn penthouse giới hạn. Lấy cảm hứng từ hình ảnh "viên pha lê", công trình nổi bật với kiến trúc hướng hồ, mật độ kính lớn và hệ ban công kính toàn khối, tối ưu tầm nhìn và khả năng đón ánh sáng tự nhiên.

Ảnh thiết kế phối cảnh 3D dự án Luxora Vĩnh Yên

Bên cạnh không gian ở, dự án được quy hoạch khối thương mại – dịch vụ quy mô hơn 14.000 m² với 49 sản phẩm shophouse, khu thương mại mở và văn phòng cho thuê. Mô hình này góp phần hình thành hệ sinh thái sống – tiêu dùng – làm việc đồng bộ, đồng thời mở ra cơ hội khai thác kinh doanh trong bối cảnh khu vực đang gia tăng nhu cầu về các không gian thương mại hiện đại.

Hoàn thiện bức tranh sống tại Luxora Vĩnh Yên là hệ thống 57 tiện ích được phát triển theo triết lý "Tĩnh trong Động", nổi bật với bể bơi hướng hồ, Sky Lounge, sân Golf 3D, công viên trên mái cùng nhiều không gian thể thao, thư giãn và kết nối cộng đồng. Những giá trị này góp phần kiến tạo một chuẩn mực sống mới, nơi cư dân có thể tận hưởng sự cân bằng giữa nhịp sống hiện đại và thiên nhiên ven hồ Đầm Vạc.

Việc được xác nhận đủ điều kiện mở bán đánh dấu một bước tiến mới trong lộ trình phát triển của dự án, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận sớm cho khách hàng và nhà đầu tư đang tìm kiếm một sản phẩm căn hộ cao cấp tại khu vực Bắc Đầm Vạc. Với nền tảng pháp lý rõ ràng, tiến độ triển khai tích cực cùng định hướng phát triển bài bản, Luxora Vĩnh Yên được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới trên thị trường bất động sản khu vực trong thời gian tới.

LUXORA VĨNH YÊN - Thông tin liên hệ:

Website: https://luxoravinhyen.com.vn/

Hotline: 18002266

Địa chỉ: KĐT Bắc Đầm Vạc, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ