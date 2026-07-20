Novaland muốn cho hai công ty con vay hơn 2.000 tỷ đồng để làm gì?

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua chủ trương cho công ty con vay vốn.

Theo đó, Novaland dự kiến cho cho Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal vay tối đa gần 916,3 tỷ đồng và Công ty TNHH No Va Thảo Điền vay tối đa gần 1.137,3 tỷ đồng.

Hai khoản vay có thời hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày giải ngân, lãi suất không vượt quá 14%/năm. Doanh nghiệp dự kiến giải ngân trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Toàn bộ nguồn vốn sẽ được các công ty con sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả đã quá hạn.

Phối cảnh dự án Aqua City. Ảnh: Novaland

Nguồn tiền để thực hiện các khoản cho vay này dự kiến đến từ vốn thu được từ đợt chào bán gần 800,7 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu mà Novaland vừa công bố mới đây.

Cụ thể, tỷ lệ thực hiện quyền mua là 3:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua, cứ 3 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các đối tượng khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần và người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.

Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ cổ phần phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, coi như không được phát hành.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý III hoặc quý IV/2026, thời gian triển khai cụ thể do HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, Novaland sẽ thu về khoảng gần 8.007 tỷ đồng (chưa trừ chi phí phát hành).

Theo kế hoạch phân bổ vốn, ngoài số tiền cho Nova Saigon Royal và No Va Thảo Điền vay theo kế hoạch nêu trên, doanh nghiệp còn dành phần lớn khoảng hơn 5.953,3 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả quá hạn của công ty.

Theo Báo cáo tài chính riêng quý I/2026, tính đến ngày 31/3/2026, công ty mẹ Novaland đang ghi nhận tổng dư nợ vay tài chính ở mức 31.166,7 tỷ đồng, chiếm 59,5% tổng nợ.

Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn ở mức gần 18.083,6 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động phát hành trái phiếu (9.412,6 tỷ đồng) và vay bên thứ ba (8.046,1 tỷ đồng).

Vay dài hạn ở mức gần 13.083,1 tỷ đồng, cũng chủ yếu tập trung ở nợ trái phiếu (gần 9.227,2 tỷ đồng) và vay bên thứ ba (2.500 tỷ đồng).

Chủ nợ trái phiếu lớn nhất của Novaland hiện nay là UBS AG, Singapore Branch với dư nợ gần 7.927,2 tỷ đồng. Khoản dư nợ này xuất phát từ gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD mà Novaland đã phát hành cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó UBS AG đóng vai trò là đơn vị thu xếp và làm đại lý phát hành.