Bắc Ninh tìm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1.300 tỷ đồng

Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh đăng tải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải vừa ký Quyết định số 1020/QĐ-UBND công bố thông tin Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc đồ án QHCT Khu nhà ở Phúc Sơn, phường Vũ Ninh để hoàn trả vốn đầu tư xây đựn tuyến đường ĐT.286 đoạn cải tuyến mới từ phường Vạn An đến phường Phong Khê (cũ).

Dự án được đề xuất thực hiện trên địa bàn phường Vũ Ninh, diện tích đất khoảng 0,68 ha, gồm 2 ô đất OXH.1 và OXH.2, mỗi ô khoảng 3.300m². Quy mô dự kiến khoảng 714 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.200 người. Công trình được quy hoạch xây dựng tối đa 29 tầng nổi và 2 tầng hầm; mật độ xây dựng mỗi ô đất khoảng 40%; tổng diện tích xây dựng khoảng 2.700 m².

Ảnh minh họa: CTTĐT Bắc Ninh

Nhà đầu tư được phép bố trí sàn phục vụ kinh doanh, thương mại với tỷ lệ không vượt quá 20% tổng diện tích sàn nhà ở của dự án, không bao gồm diện tích phục vụ nhu cầu sinh hoạt chung của các hộ dân cư và diện tích làm chỗ đỗ xe theo quy định.

Khu đất thực hiện dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.307 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án. Tổng thời gian thực hiện dự án dự kiến 36 tháng.

Theo Quyết định, thông tin dự án được công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng trong thời gian 30 ngày, làm cơ sở để các nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư theo quy định.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin dự án. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh.

Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi các tệp tin chứa bản sao điện tử thành phần hồ sơ gốc thông qua dịch vụ công trực tuyến theo quy định.



