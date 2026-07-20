Đề xuất xây dựng khu thương mại tự do gần 2.800ha tại tỉnh hẹp nhất cả nước, tích hợp sân bay và cảng biển

Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án thí điểm Khu Thương mại Việt Nam tự do tỉnh Quảng Trị đã họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo kết quả nghiên cứu đề án lần thứ nhất.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã trình bày báo cáo nghiên cứu Đề án, tập trung đánh giá thực trạng quy hoạch Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị và đề xuất mô hình Khu Thương mại tự do theo hướng tích hợp, mở, bám sát chiến lược phát triển "vươn Đông, tỏa Tây" của tỉnh.

Theo đó, Đề án định hướng hình thành hai phân khu trọng điểm với các không gian chức năng chuyên biệt. Trong đó, Khu Thương mại tự do đề xuất quy mô khoảng 555 ha nằm trong phân khu đô thị, định hướng phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, logistics đô thị và các chức năng phi thuế quan gắn với hạ tầng Cảng Hàng không Quảng Trị.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: CTTĐT Quảng Trị).

Phân khu trung tâm quy mô khoảng 2.230 ha được định hướng thu hút công nghiệp công nghệ cao, chế xuất và hệ thống logistics, kho vận quy mô lớn gắn với Cảng biển Mỹ Thủy, phát huy lợi thế kinh tế biển và Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Để phục vụ định hướng phát triển, đơn vị tư vấn kiến nghị điều chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông theo hướng tăng cường kết nối Đông - Tây và Bắc - Nam. Đồng thời, cập nhật quy hoạch Cảng hàng không Quảng Trị, Cảng biển Mỹ Thủy, tuyến đường sắt Mỹ Thủy - Đông Hà - Lao Bảo cùng các tuyến đường ven biển nhằm bảo đảm đồng bộ với quy hoạch hạ tầng quốc gia.

Theo Ban Chỉ đạo, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển của Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị cũng như khu thương mại tự do trong giai đoạn tới.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung góp ý về quy mô, phạm vi khu thương mại tự do, định hướng phát triển không gian, hạ tầng giao thông - logistics, các ngành kinh tế động lực và cơ chế, chính sách đặc thù nhằm hoàn thiện đề án, bảo đảm tính khả thi.

Theo định hướng, Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị sẽ phát triển thành trung tâm giao thương quốc tế, trung tâm công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp năng lượng, thương mại - dịch vụ, du lịch, logistics và cảng biển quy mô lớn của khu vực miền Trung.

Khu vực này cũng được quy hoạch phát triển các đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, trở thành đầu mối giao thông quan trọng kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu cơ quan thường trực và đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn thiện đề án theo hướng khoa học, khả thi, bám sát các quy hoạch cấp quốc gia.

Đồng thời, tỉnh sẽ phối hợp với các bộ, ngành để nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng tiến độ.