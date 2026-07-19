Gần 70% người mua tiêu dùng lựa chọn bất động sản vùng ven, chấp nhận đi xa đổi không gian sống

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Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý 2/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện, nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng. Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

Tâm lý thị trường đã tích cực trở lại

Theo khảo sát với hơn 1.000 người tiêu dùng trong quý 2/2026 của Batdongsan.com.vn, 56% người được hỏi đang có đánh giá tích cực về thị trường, gồm 38% lạc quan và 18% rất lạc quan. Nhóm rất bi quan chỉ còn khoảng 1%, trong khi 28% vẫn quan sát và 15% giữ tâm lý thận trọng.

Bà Đỗ Thị Ngọc Ánh, Quản lý kinh doanh cấp cao của Batdongsan.com.vn.

Bà Đỗ Thị Ngọc Ánh, Quản lý kinh doanh cấp cao của Batdongsan.com.vn, nhận định: “Nếu chọn một từ để mô tả tâm lý thị trường quý 2/2026 thì đó là ‘tỉnh táo’. Tâm lý tiêu cực đã giảm nhưng thị trường không hưng phấn mà rất cẩn trọng. Đây là nền tâm lý quan trọng để nhu cầu quay lại một cách ổn định.”

Khảo sát của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy thị hiếu giữa hai thị trường lớn có sự khác biệt. Tại TP.HCM, gần 67% người tham gia khảo sát cho biết đang lạc quan và kỳ vọng vào những thay đổi sau sáp nhập. Trong khi đó, 55% người được hỏi tại Hà Nội giữ thái độ thận trọng do đang theo dõi thi công quy hoạch.

Kỳ vọng về 6 tháng tới của người tiêu dùng bất động sản nhìn chung tích cực. Có 61% người được hỏi tại Hà Nội và 73% tại TP.HCM dự báo thị trường sẽ “ấm dần lên” hoặc “sôi động hơn”. Tỷ lệ dự báo thị trường trầm lắng hơn chỉ ở mức 10% tại Hà Nội và 8% tại TP.HCM.

Gần 70% người mua hướng tới vùng ven

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, một trong những thay đổi rõ nét ở người mua bất động sản là sự dịch chuyển khỏi tư duy "phải ở trung tâm".

Cụ thể, 69% người được hỏi lựa chọn vùng ven hoặc các khu vực đang phát triển trong chiến lược tìm kiếm bất động sản 3–5 năm tới.

Ông Đồng Quang Cảnh – Quản lý kinh doanh cấp cao của Batdongsan.com.vn.

Ông Đồng Quang Cảnh – Quản lý kinh doanh cấp cao của Batdongsan.com.vn, cho biết: “Vùng ven được lựa chọn không đơn thuần vì giá rẻ hơn. Người mua chấp nhận ở xa trung tâm để đổi lấy không gian sống lớn hơn, mức giá dễ tiếp cận hơn và kết nối hạ tầng trong tương lai. Khác với các chu kỳ trước, lợi thế cạnh tranh của vùng ven hiện nay nằm ở kỳ vọng ‘còn dư địa phát triển’ và một tương lai đủ rõ ràng.”

Khảo sát từ Batdongsan.com.vn cũng cho thấy người tiêu dùng đánh giá 6 tháng tới là thời điểm phù hợp để mua và đầu tư hơn là bán. Trong đó, loại hình được lựa chọn nghiêng mạnh về các sản phẩm mang tính an toàn với pháp lý rõ ràng, hạ tầng, cộng đồng ổn định.

Lãi suất vẫn là ranh giới tâm lý của quyết định vay

Một yếu tố khác được người tiêu dùng theo dõi sát sao trong thời gian qua là lãi suất. Khảo sát người tiêu dùng của Batdongsan.com.vn trong quý 2/2026 cho thấy đa số không kỳ vọng lãi suất sẽ giảm mạnh trong thời gian tới, nhưng cũng không lo ngại kịch bản tăng đột biến. Điểm đáng chú ý là, thực tế lãi suất vay mua nhà hiện nay dao động 8-12%/năm, trong khi người dùng đánh giá khoảng 5-7%/năm mới là vùng lãi suất phù hợp để vay mua bất động sản.

Khi lãi suất vượt 7%, tâm lý người mua bắt đầu phân hóa. Trên 9%, sức chịu đựng giảm rõ rệt và phần lớn sẽ cân nhắc lại quyết định xuống tiền.

Bà Đỗ Thị Ngọc Ánh: “Ở giai đoạn này, lãi suất không chỉ là chi phí vốn mà còn là thước đo niềm tin. Người tiêu dùng cần không chờ đợi lãi suất thấp kỷ lục mà là một mặt bằng lãi suất đủ ổn định để có thể cân đối tài chính dài hạn.”

Người mua để ở ưu tiên pháp lý và kiểm soát đòn bẩy

Theo khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý 2/2026 của Batdongsan.com.vn, người mua để ở chiếm tỷ trọng cao hơn người mua đầu tư. Trong đó, 65% người mua để ở là mua căn nhà đầu tiên với mục đích nâng cấp môi trường sống chiếm tỷ lệ khá lớn. Điều này cho thấy quyết định mua nhà ngày càng gắn với chất lượng sống thay vì chỉ dựa trên kỳ vọng tài sản tăng giá.

Các điều kiện quan trọng để người mua xuống tiền gồm pháp lý minh bạch, hạ tầng - quy hoạch rõ ràng, và tích lũy đủ tài chính.

Có 84% người mua để ở cho biết có nhu cầu vay. Tuy nhiên, khả năng trả nợ hàng tháng được kiểm soát chặt chẽ. Theo kết quả khảo sát, phần lớn người mua, kể cả ở nhóm thu nhập cao, ưu tiên dành khoảng 20–40% thu nhập cho khoản trả góp thay vì sử dụng đòn bẩy ở mức tối đa.

Những con số này phản ánh tâm lý kiểm soát rủi ro tài chính ngày càng rõ trong nhóm mua nhà để ở.