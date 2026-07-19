Doanh nghiệp của nguyên giảng viên Đại học Bách Khoa đang tìm hiểu đầu tư tuyến đường ven biển 9.500 tỷ đồng, khu đô thị TOD tại tỉnh rộng nhất Việt Nam

Theo Báo Lâm Đồng, chiều 17/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng BCONS nhằm trao đổi về các khu vực thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Xây dựng, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, giao thông và phát triển đô thị - những lĩnh vực được xác định có nhiều dư địa tăng trưởng. Đồng thời, Sở cũng cung cấp cho BCONS thông tin về một số dự án phù hợp với định hướng đầu tư của doanh nghiệp.

Đối với dự án tuyến đường ven biển Phú Thủy - Phan Thiết - Tiến Thành, công trình có chiều dài khoảng 14,6 km, kết nối từ vòng xoay ĐT706B (phường Phú Thủy) đến dốc Campuchia (giao với ĐT719, phường Tiến Thành), được thiết kế với 6 làn xe cơ giới.

Dự án được chia thành 5 phân đoạn đầu tư. Trong đó, đoạn 1 gồm tuyến đường ven biển, cầu dây văng Phú Hài, kè bờ sông và san lấp lấn biển khoảng 44,1 ha. Đoạn 2 mở rộng đường Lê Lợi hiện hữu về phía biển. Đoạn 3 tiếp tục mở rộng đường Lê Lợi, đồng thời giữ nguyên vỉa hè phía trái nhằm bảo tồn hệ thống cây xanh tại công viên Đồi Dương.

Đoạn 4 bao gồm tuyến đường lấn biển, cầu dây văng Cà Ty, kè bờ Nam sông Cà Ty, san lấp lấn biển khoảng 40,7 ha và xây dựng đê chắn sóng. Đoạn 5 hoàn thiện mặt cắt ngang tuyến với bề rộng 36,5 m.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng gần 9.500 tỷ đồng (dự án nhóm A), trong đó hạng mục đường ven biển và các cầu trên tuyến sẽ thực hiện san lấp lấn biển với tổng diện tích khoảng 84,8 ha.

Đối với các dự án phát triển đô thị, Sở Xây dựng giới thiệu dự án đô thị TOD tại xã Hàm Hiệp có quy mô đề xuất gần 200 ha, được định hướng phát triển theo mô hình đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm, đón đầu tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao.

Bên cạnh đó là dự án Công viên Hùng Vương và Khu đô thị Bắc kênh thoát lũ với quy mô khoảng 300 ha. Trong đó, khu vực lập quy hoạch chi tiết rộng 32,36 ha tại phường Phú Thủy, hướng đến tăng diện tích cây xanh và hoàn thiện hạ tầng đô thị theo quy hoạch của tỉnh.

Đại diện BCONS cho biết doanh nghiệp mong muốn tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về quy hoạch, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của địa phương để nghiên cứu, xây dựng các phương án đầu tư trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đề nghị BCONS tiếp tục khảo sát, nghiên cứu kỹ các dự án, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để xây dựng phương án đầu tư khả thi, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng khẳng định Lâm Đồng sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực tham gia các dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cùng đoàn công tác của BCONS đã khảo sát thực tế tại khu vực dự án Công viên Hùng Vương và Khu đô thị Bắc kênh thoát lũ, đồng thời kiểm tra một số vị trí được đề xuất đầu tư dự án giao thông ven biển.

BCONS đã phát triển hàng loạt dự án như Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Garden, Bcons Green View, Bcons Bee, Bcons Plaza,...

Những năm gần đây, BCONS nổi lên như một trong những doanh nghiệp bất động sản phát triển nhanh tại khu vực giáp ranh TP.HCM. Đứng sau doanh nghiệp là ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons. Khác với nhiều doanh nhân bất động sản, ông Lê Như Thạch có xuất phát điểm từ môi trường học thuật. Ông từng học tập và giảng dạy tại Đại học Bách khoa TP.HCM trước khi chuyển hướng sang kinh doanh. Từ một công ty tư vấn thiết kế và xây dựng, ông từng bước phát triển hệ sinh thái Bcons, trong đó bất động sản trở thành lĩnh vực cốt lõi. Trong khi nhiều chủ đầu tư tập trung vào phân khúc cao cấp, BCONS lựa chọn chiến lược phát triển căn hộ trung cấp, hướng đến nhu cầu ở thực với mức giá vừa túi tiền. Các dự án của doanh nghiệp hiện tập trung chủ yếu tại Dĩ An (Bình Dương cũ), khu vực cửa ngõ kết nối trực tiếp với TP.HCM. Tại đây, BCONS đã phát triển hàng loạt dự án như Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Garden, Bcons Green View, Bcons Bee, Bcons Plaza, Bcons Sala, Bcons Polygon, Bcons Green Topaz và Bcons Polaris, cung cấp hàng nghìn căn hộ cho thị trường. Đáng chú ý, mới đây BCONS đã nhận chuyển nhượng 136,86 triệu cổ phần tại CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Hòa Phú từ CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR). Giá trị thương vụ dự kiến tối thiểu 3.000 tỷ đồng. Cao ốc Hòa Phú là chủ đầu tư dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 (Bình Dương Tower 2).

Những năm gần đây, BCONS nổi lên như một trong những doanh nghiệp bất động sản phát triển nhanh tại khu vực giáp ranh TP.HCM.

Đứng sau doanh nghiệp là ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons. Khác với nhiều doanh nhân bất động sản, ông Lê Như Thạch có xuất phát điểm từ môi trường học thuật. Ông từng học tập và giảng dạy tại Đại học Bách khoa TP.HCM trước khi chuyển hướng sang kinh doanh. Từ một công ty tư vấn thiết kế và xây dựng, ông từng bước phát triển hệ sinh thái Bcons, trong đó bất động sản trở thành lĩnh vực cốt lõi.

Trong khi nhiều chủ đầu tư tập trung vào phân khúc cao cấp, BCONS lựa chọn chiến lược phát triển căn hộ trung cấp, hướng đến nhu cầu ở thực với mức giá vừa túi tiền.

Các dự án của doanh nghiệp hiện tập trung chủ yếu tại Dĩ An (Bình Dương cũ), khu vực cửa ngõ kết nối trực tiếp với TP.HCM. Tại đây, BCONS đã phát triển hàng loạt dự án như Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, Bcons Garden, Bcons Green View, Bcons Bee, Bcons Plaza, Bcons Sala, Bcons Polygon, Bcons Green Topaz và Bcons Polaris, cung cấp hàng nghìn căn hộ cho thị trường.

Đáng chú ý, mới đây BCONS đã nhận chuyển nhượng 136,86 triệu cổ phần tại CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Hòa Phú từ CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR). Giá trị thương vụ dự kiến tối thiểu 3.000 tỷ đồng. Cao ốc Hòa Phú là chủ đầu tư dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 (Bình Dương Tower 2).