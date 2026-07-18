Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị gỡ vướng cho 22.300 căn hộ loại hình cho thuê 50 năm còn tồn đọng trên cả nước

Sáng 18/7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng", theo thông tin Báo điện tử Chính phủ.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã làm rõ các nội dung được doanh nghiệp nêu ra. Theo đó, về quy trình lập điều chỉnh quy hoạch phân khu (1/2000) và quy hoạch chi tiết (1/500), pháp luật hiện nay đã có quy định và hướng dẫn rất cụ thể.

Tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2025, việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện khi dự án đầu tư đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận và điều chỉnh chủ trương đầu tư. Việc này liên quan đến điều chỉnh làm ảnh hưởng đến kế hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian cũng như hạ tầng trong khu vực dự án.

Về cải cách thủ tục, tại Luật 144/2025/QH15 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn) đã sửa đổi, bổ sung quy trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, nông thôn theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình. Đặc biệt là đối với việc lập và điều chỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu thì thực hiện đồng thời với điều chỉnh quy hoạch cấp tỉnh, quy hoạch chung đô thị nhằm tạo thuận lợi hơn trong quá trình triển khai dự án.

"Còn tại sao quy hoạch chi tiết 1/500 là quy hoạch để thực hiện các dự án tại các vị trí, các khu vực cụ thể, việc này phải được tách riêng chứ không thể làm đồng thời cùng với quy hoạch phân khu và quy hoạch chung", ông Trần Hồng Minh nói.

Về hướng dẫn sử dụng tro, xỉ làm vật liệu xây dựng, pháp luật bảo vệ môi trường và Nghị định 209/2026/NĐ-CP đã quy định rõ việc sử dụng các vật liệu từ chất thải. Hiện đã có đầy đủ hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn để sử dụng tro, xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

Bộ Xây dựng cũng đã ban hành đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn sử dụng tro, xỉ làm nguyên liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng, san lấp, tạo cơ sở cho việc tái sử dụng các chất thải rắn ở khu công nghiệp.

Về nhà ở tái định cư tồn đọng và mở rộng tiếp cận cho thuê nhà ở thương mại, đối với phản ánh liên quan đến việc chuyển đổi nhà ở phục vụ tái định cư sang nhà ở xã hội hoặc đấu giá theo Nghị định 95/2024/NĐ-CP, chúng tôi xin tiếp thu ý kiến này. Bộ Xây dựng sẽ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét để sửa đổi, bổ sung việc chuyển đổi công năng nhà ở trong Luật Nhà ở năm 2023.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng thông tin thêm, tính đến 6h chiều ngày hôm qua (17/7), tồn đọng của bất động sản thương mại (loại hình cho thuê 50 năm) trên toàn quốc hiện nay là 22.300 căn hộ các loại. Tới đây, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đất đai. Cùng với Luật Nhà ở và Luật Đất đai (sửa đổi), cần có hướng xử lý để giải quyết các điểm nghẽn, tháo gỡ cho toàn bộ hệ thống bất động sản tồn đọng cho đến thời điểm hiện nay.

Về cơ chế công bố giá và định mức xây dựng, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã làm việc hết sức tích cực và chia sẻ với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc công bố giá này là trách nhiệm của Sở Tài chính các địa phương.

"Với vai trò quản lý nhà nước, chúng tôi đã hoàn thành và đưa lên hệ thống thông tin 16.600 định mức mới cho tất cả các ngành thuộc lĩnh vực xây dựng. Ngoài ra, bổ sung thêm 14.200 định mức để lập đơn giá cho tất cả các loại hình hệ thống đường sắt", Bộ trưởng Bộ Xây dựng nói.