Quảng Ngãi: Cần tháo gỡ việc thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Bá Tứ.

Bên cạnh những vướng mắc về giải phóng mặt bằng và bố trí TĐC, nguồn cung vật liệu xây dựng được các đại biểu xác định là một trong những yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.

Tham gia chất vấn, đại biểu Nguyễn Tưởng Duy, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Đông Sơn cho rằng, thời gian qua việc bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng thông thường, nhất là đất san lấp, còn nhiều bất cập, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công nhiều công trình trọng điểm.

Theo đại biểu Nguyễn Tưởng Duy, trong bối cảnh hàng loạt dự án giao thông, khu công nghiệp, khu tái định cư và hạ tầng được triển khai đồng loạt, việc chủ động nguồn vật liệu xây dựng có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ thực hiện các dự án.

Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu vật liệu, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan cũng như các giải pháp bảo đảm nguồn cung trong thời gian tới.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Phúc Nhân cho biết, theo dự báo đến năm 2030, nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh rất lớn, với khoảng 17,2 triệu m3 đá, hơn 13 triệu m3 cát và gần 31 triệu m3 đất san lấp.

Theo Quy hoạch tỉnh, Quảng Ngãi hiện có 730 khu vực mỏ vật liệu xây dựng, trong đó 105 mỏ còn hiệu lực khai thác. Song song với đó, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền khai thác hàng chục mỏ mới, đồng thời triển khai các cơ chế đặc thù nhằm bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình, dự án trọng điểm.

Lý giải nguyên nhân thiếu vật liệu, ông Nguyễn Phúc Nhân cho rằng, nhiều dự án được triển khai cùng thời điểm khiến nhu cầu vật liệu tăng đột biến.

Cạnh đó, công tác dự báo nhu cầu của một số chủ đầu tư chưa sát với thực tế; quá trình đấu giá, cấp phép khai thác mỏ còn kéo dài; nhiều doanh nghiệp sau khi được giao mỏ chậm hoàn thiện thủ tục hoặc năng lực khai thác còn hạn chế.

Ngoài ra, việc điều phối nguồn cung giữa các địa phương và các chủ đầu tư trong một số thời điểm chưa kịp thời, dẫn đến tình trạng mất cân đối cục bộ về vật liệu xây dựng.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật nhu cầu vật liệu theo từng giai đoạn; đẩy nhanh tiến độ đấu giá, cấp phép khai thác đối với các mỏ đủ điều kiện; xem xét điều chỉnh công suất đối với các mỏ đang hoạt động; yêu cầu các đơn vị trúng đấu giá sớm đưa mỏ vào khai thác và xử lý nghiêm các trường hợp chậm triển khai.

Quang cảnh kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Bá Tứ.

Đồng thời, tỉnh sẽ nâng cao chất lượng công tác dự báo nhu cầu vật liệu, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư để chủ động cân đối nguồn cung, hạn chế tình trạng thiếu vật liệu kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ các công trình trọng điểm.

Kết luận nội dung chất vấn liên quan đến đầu tư công, giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu phục vụ các dự án, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm, chủ động tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng có ý nghĩa quan trọng trong huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh, mặc dù UBND tỉnh và các sở, ngành đã có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, song tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai nhiều dự án trọng điểm vẫn chưa đạt yêu cầu. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, tạo quỹ đất sạch, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng và giải quyết thủ tục đầu tư vẫn còn nhiều khó khăn, tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện các dự án.

Vì vậy, ông Nguyễn Đức Tuy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ.

Cùng với đó, cần kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương trong quá trình triển khai các dự án.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu ưu tiên nguồn lực đầu tư các khu tái định cư theo quy hoạch, chủ động tạo lập quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026 và các năm tiếp theo.