Chờ đến 2027 mới hoàn thành, nhưng nút giao An Phú sẽ có thêm nhánh cầu vượt thông xe cuối tháng 7

Nhánh N4 của nút giao thông An Phú dự kiến sẽ thông xe vào cuối tháng 7/2026. (Ảnh: Thương Phan)

Dù chưa thể hoàn thành toàn bộ dự án theo kế hoạch trong năm nay, nút giao An Phú - một trong những công trình giao thông trọng điểm của TP.HCM sẽ tiếp tục đón thêm một hạng mục quan trọng đi vào khai thác.

Theo Ban Quản lý đầu tư các dự án công trình xây dựng TP.HCM (Ban Giao thông), nhánh cầu vượt N4 thuộc dự án nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TP.HCM) đang được đẩy nhanh tiến độ và dự kiến sẽ thông xe vào cuối tháng 7/2026.

Nhánh cầu vượt N4 kết nối đường Đồng Văn Cống với đường Mai Chí Thọ theo hướng Xa lộ Hà Nội. (Ảnh: Thương Phan)

Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ giúp các phương tiện, đặc biệt là xe container từ cảng Cát Lái, lưu thông thuận lợi hơn khi rẽ phải từ đường Đồng Văn Cống lên trục Mai Chí Thọ.

Điểm đáng chú ý là nhánh N4 sẽ đảm nhận vai trò tách dòng xe ô tô và xe container từ hướng Đồng Văn Cống lên tuyến đường trên cao để nhập vào Mai Chí Thọ. Nhờ đó, các phương tiện không còn phải cắt ngang dòng xe lưu thông dưới mặt đất, góp phần giảm xung đột giao thông và nâng cao năng lực thông hành tại khu vực.

Đây là hạng mục lớn thứ năm được hoàn thành trong toàn bộ dự án nút giao An Phú, sau hai hầm chui HC1-01, HC1-02 cùng hai nhánh cầu vượt N2 và N3.

Đây được xem là giải pháp quan trọng đối với nút giao An Phú là cửa ngõ có lưu lượng xe container lớn bậc nhất TP.HCM. Bình quân mỗi ngày có hơn 20.000 lượt xe ra vào cảng Cát Lái, khiến các tuyến Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ và khu vực lân cận thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.

Trong khi đó, nhánh cầu N1.2 hiện vẫn đang được nhà thầu tập trung thi công tại khu vực nút giao An Phú. Tuy nhiên, do phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng trên đường Lương Định Của, hạng mục này dự kiến sẽ hoàn thành và thông xe vào ngày 30/4/2027.

Không chỉ có nhánh N4, Ban Giao thông cho biết nhánh cầu N1.1 cũng dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trong đầu tháng 10/2026.

Song song với các hạng mục chính, hệ thống cây xanh, camera giám sát, bảng thông tin điện tử và các công trình phụ trợ sẽ được triển khai hoàn thiện theo hình thức cuốn chiếu, dự kiến hoàn tất trong tháng 11/2026.