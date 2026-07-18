Chờ đến 2027 mới hoàn thành, nhưng nút giao An Phú sẽ có thêm nhánh cầu vượt thông xe cuối tháng 7
Dù toàn bộ dự án nút giao An Phú phải đến quý III/2027 mới hoàn thành, TP.HCM sẽ đưa vào khai thác thêm nhánh cầu vượt N4 vào cuối tháng 7/2026. Hạng mục này được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía đông, đặc biệt trên tuyến kết nối cảng Cát Lái.
Dù chưa thể hoàn thành toàn bộ dự án theo kế hoạch trong năm nay, nút giao An Phú - một trong những công trình giao thông trọng điểm của TP.HCM sẽ tiếp tục đón thêm một hạng mục quan trọng đi vào khai thác.
Theo Ban Quản lý đầu tư các dự án công trình xây dựng TP.HCM (Ban Giao thông), nhánh cầu vượt N4 thuộc dự án nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TP.HCM) đang được đẩy nhanh tiến độ và dự kiến sẽ thông xe vào cuối tháng 7/2026.
Khi đưa vào khai thác, công trình sẽ giúp các phương tiện, đặc biệt là xe container từ cảng Cát Lái, lưu thông thuận lợi hơn khi rẽ phải từ đường Đồng Văn Cống lên trục Mai Chí Thọ.
Điểm đáng chú ý là nhánh N4 sẽ đảm nhận vai trò tách dòng xe ô tô và xe container từ hướng Đồng Văn Cống lên tuyến đường trên cao để nhập vào Mai Chí Thọ. Nhờ đó, các phương tiện không còn phải cắt ngang dòng xe lưu thông dưới mặt đất, góp phần giảm xung đột giao thông và nâng cao năng lực thông hành tại khu vực.
Đây được xem là giải pháp quan trọng đối với nút giao An Phú là cửa ngõ có lưu lượng xe container lớn bậc nhất TP.HCM. Bình quân mỗi ngày có hơn 20.000 lượt xe ra vào cảng Cát Lái, khiến các tuyến Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ và khu vực lân cận thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.
Trong khi đó, nhánh cầu N1.2 hiện vẫn đang được nhà thầu tập trung thi công tại khu vực nút giao An Phú. Tuy nhiên, do phụ thuộc vào tiến độ bàn giao mặt bằng trên đường Lương Định Của, hạng mục này dự kiến sẽ hoàn thành và thông xe vào ngày 30/4/2027.
Song song với các hạng mục chính, hệ thống cây xanh, camera giám sát, bảng thông tin điện tử và các công trình phụ trợ sẽ được triển khai hoàn thiện theo hình thức cuốn chiếu, dự kiến hoàn tất trong tháng 11/2026.
Nút giao An Phú được khởi công từ tháng 12/2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía đông và tăng khả năng kết nối với cảng Cát Lái.
Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào quý III/2027. Khi đó, công trình sẽ kết nối đồng bộ với nút giao Mỹ Thủy dự kiến hoàn thành trong năm 2026 cùng với các dự án như đường liên cảng và tuyến kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được mở rộng, tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, góp phần giảm tải áp lực cho khu vực cửa ngõ phía đông và nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa của thành phố.
Nhịp Sống Thị Trường