Vingroup đầu tư hơn 2,3 tỷ USD, mảnh đất 'đắp chiếu' hàng thập kỷ lập tức gây chú ý...tương lai sẽ là chỗ ở cho 60.000 sinh viên và giảng viên
Sau gần 20 năm “đứng im”, dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế của Vingroup rộng gần 900 ha tại xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) đang “lột xác” với tốc độ nhanh chóng chỉ sau vài tháng khởi công.
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