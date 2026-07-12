Cận cảnh tuyến đường "đắt nhất hành tinh" giữa trung tâm Hà Nội: Mỗi m2 ngốn 3,5 tỷ đồng, từng vướng mắc hơn 20 năm, sẽ thông xe sau vài tháng nữa
Sau nhiều năm triển khai tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang tăng tốc thi công để chuẩn bị thông xe. Đây là dự án được ví như "đường đắt nhất hành tinh" do chi phí giải phóng mặt bằng đặc biệt lớn.
Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục kết nối nút giao Ô Chợ Dừa với nút giao Voi Phục. Tuyến đường đi qua nhiều trục giao thông huyết mạch của Hà Nội như Cát Linh,
Đê La Thành, Giảng Võ, Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, đồng thời là mảnh ghép cuối cùng để khép kín tuyến vành đai 1 khu vực trung tâm.
Dự án chỉ dài 2,2 km nhưng tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng, bình quân hơn 3,5 tỷ đồng cho mỗi mét. Dự án nhiều năm qua được mệnh danh là "đường đắt nhất hành tinh" vì với số tiền tương tự có thể làm được đoạn đường cao tốc dài gấp hơn 10 lần. Nguyên nhân là chi phí giải phóng mặt bằng lên tới khoảng 6.000 tỷ đồng, chiếm hơn 75% do tuyến đi xuyên khu vực nội đô có mật độ dân cư cao và giá đất thuộc nhóm đắt đỏ nhất Hà Nội.
Dự án Hoàng Cầu - Voi Phục đã bị "treo" hơn 20 năm do khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Nhưng sau khi mặt bằng được bàn giao vào cuối năm 2025, công việc diễn ra thuận lợi. Đến đầu tháng 7, công trường đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị thi công được huy động trên nhiều mũi để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 40% khối lượng xây lắp.
Trên đoạn dài khoảng 750 m từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công, mặt đường đã được thảm nhựa trên hơn một nửa bề rộng. Ở chiều ngược lại, dọc tuyến Đê La Thành, công tác đào nền, lắp đặt hệ thống cống thoát nước cũng được triển khai trên đoạn dài khoảng 500 m.
Song song với phần nền đường, các đơn vị thi công đang khẩn trương lắp đặt bó vỉa, lát vỉa hè, trồng cây xanh tại dải phân cách và chuẩn bị thảm bê tông nhựa ở khu vực gần
nút giao Voi Phục. Việc tổ chức thi công đồng loạt nhiều hạng mục được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian hoàn thành dự án.
Hai cầu vượt trên tuyến cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ, các nhà thầu tập trung thi công đúc dầm nhịp giữa. Hiện các mố M0, M7 cùng toàn bộ trụ T1 đến T6 đã hoàn thành, trong khi khối lượng toàn cầu đạt khoảng trên 40%.
Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ góp phần giảm áp lực giao thông trên các trục thường xuyên ùn tắc như Đê La Thành, Giảng Võ, Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ, đồng thời hoàn thiện tuyến Vành đai 1 qua khu vực trung tâm Hà Nội. Hạ tầng giao thông được cải thiện cũng được kỳ vọng sẽ làm gia tăng giá trị bất động sản và mặt bằng thương mại dọc hai bên tuyến.
Dọc hành lang tuyến hiện tập trung nhiều dự án nhà ở, văn phòng và thương mại có giá trị cao như The Gloria by Silk Path, Vinhomes Gallery Giảng Võ, chung cư Thành Công cùng nhiều tòa nhà trên các trục Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ và Liễu Giai. Hạ tầng hoàn thiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng sức hút của khu vực, đặc biệt đối với mặt bằng thương mại và bất động sản.
Theo ghi nhận, nhiều hộ dân dọc tuyến đã bắt đầu sửa chữa, cải tạo nhà cửa khi dự án bước vào giai đoạn hoàn thiện. Không ít căn nhà được mở lại mặt tiền sau giải phóng mặt bằng, chỉnh trang tầng một để kinh doanh hoặc cho thuê, đón đầu thời điểm tuyến đường chính thức đưa vào khai thác.
Theo kế hoạch, tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục sẽ được thông xe toàn tuyến trước dịp Quốc khánh 2/9. Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được hoàn thiện để đưa toàn bộ dự án về đích trong năm 2026. Hiện UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và nhà thầu tập trung tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm mốc hoàn thành theo kế hoạch.
Bài và ảnh: Văn Đoan
Nhịp sống thị trường
Theo
Nhịp sống thị trường
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