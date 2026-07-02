Toàn cảnh khu đất rộng 25 ha sắp trở thành dự án nhà ở cho thuê lớn bậc nhất Hà Nội: Sát vách Aeon Mall, cách trung tâm chỉ một cây cầu
Không chỉ có vị trí thuận lợi, 4.000 căn hộ cho thuê của dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên sẽ được đầu tư với tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng xây dựng, kiến trúc cảnh quan và hệ thống tiện ích tương đương các dự án nhà ở thương mại hiện đại.
Sáng 22/6, Hà Nội khởi công ba
dự án nhà ở cho thuê đầu tiên với hơn 8.000 căn hộ, hướng tới hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, giá phù hợp, góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở trong đô thị. Tổng mức đầu tư các dự án dự kiến hơn 30.000 tỷ đồng, đánh dấu bước khởi đầu cho chương trình phát triển nhà ở cho thuê quy mô lớn của thành phố.
Trong đó, lớn nhất là Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.000 tỷ đồng. Dự án do Công ty CP Him Lam đề xuất phát triển tại phường Long Biên, trên quỹ đất khoảng 25 ha.
Theo định hướng, dự án cung cấp khoảng 6.000 căn hộ, trong đó khoảng 4.000 căn được phát triển phục vụ nhu cầu cho thuê dài hạn. Phân khúc này được kỳ vọng trở thành nguồn cung đáng kể cho thị trường nhà ở thuê tại khu Đông Hà Nội, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu thuê nhà ngày càng gia tăng.
Các căn hộ cho thuê sẽ được đầu tư với tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng xây dựng, kiến trúc cảnh quan và hệ thống tiện ích tương đương các dự án nhà ở thương mại hiện đại. Cùng với các hạng mục nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cây xanh, dịch vụ công cộng sẽ được đầu tư đồng bộ nhằm tạo lập môi trường sống tiện nghi, văn minh và bền vững cho cư dân.
Dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên nằm trên trục đường Đàm Quang Trung, nằm cách nút giao
Cổ Linh khoảng 300m, hiện nút giao này đang được đầu tư xây dựng hầm chui với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Đây là một trong những điểm giao thông quan trọng của khu Đông Hà Nội, kết nối trực tiếp với nhiều khu dân cư hiện hữu và các khu đô thị lân cận.
Hơn nữa từ dự án, cư dân có thể nhanh chóng kết nối tới quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đường vành đai 2, vành đai 2,5 và vành đai 3. Đồng thời, việc di chuyển vào trung tâm Hà Nội cũng thuận tiện thông qua các cây cầu lớn như Vĩnh Tuy, Thanh Trì và Chương Dương, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển vào khu vực nội đô.
Ngoài ra, dự án nằm cạnh trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên và gần sân golf Long Biên, khu vực đã hình thành hệ thống tiện ích thương mại, dịch vụ và thể thao tương đối đầy đủ.
Dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các nhóm dân cư có nhu cầu thuê nhà. Đồng thời, việc bổ sung nguồn cung nhà ở cho thuê quy mô lớn cũng góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển theo hướng ổn định, lành mạnh và bền vững hơn.
Hiện dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên đang được triển khai trên quỹ đất sạch, sẵn sàng thi công. Đại diện Công ty CP Him Lam cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để tổ chức thi công theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo tính đồng bộ của dự án.
Được biết, Công ty CP Him Lam được thành lập từ năm 1994, là một trong những doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản tại Việt Nam, với danh mục dự án trải rộng từ khu nhà ở, công trình giáo dục đến thể thao tại nhiều địa phương trên cả nước.
Tại Hà Nội, doanh nghiệp này đã và đang triển khai nhiều dự án nhà ở quy mô lớn. Đáng chú ý, Him Lam hiện có hai dự án nhà ở xã hội gồm Khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi, với tổng quy mô hơn 10.000 căn hộ.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có 90 dự án nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn hộ. Trong đó, 13 dự án với hơn 11.000 căn đã khởi công; 41 dự án với gần 27.500 căn dự kiến khởi công trong năm 2026; 29 dự án với hơn 35.000 căn triển khai năm 2027; 7 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.
Bài và ảnh: Văn Đoan
Nhịp sống thị trường
Theo
Nhịp sống thị trường
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