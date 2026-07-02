Được biết, Công ty CP Him Lam được thành lập từ năm 1994, là một trong những doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bất động sản tại Việt Nam, với danh mục dự án trải rộng từ khu nhà ở, công trình giáo dục đến thể thao tại nhiều địa phương trên cả nước.