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Cận cảnh cây cầu hơn 7.300 tỷ, có trụ tháp hình cánh chim cao bằng toà nhà 25 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm sau ở Hà Nội

| | Bất động sản

Cầu Thượng Cát có 3 trụ tháp chính có hình chữ H, biểu trưng của Thủ đô. Mỗi trụ được đặt trên hệ móng gồm 36 cọc khoan nhồi đường kính 2 m, thi công ở độ sâu khoảng 20 m dưới mặt nước.

Cận cảnh cây cầu hơn 7.300 tỷ, có trụ tháp hình cánh chim cao bằng toà nhà 25 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm sau ở Hà Nội - Ảnh 1.

Dự án cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng, được Hà Nội khởi công vào tháng 10/2025. Công trình được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2027, góp phần hoàn thiện trục Vành đai 3,5 và mở rộng không gian phát triển về phía Bắc sông Hồng.

Cận cảnh cây cầu hơn 7.300 tỷ, có trụ tháp hình cánh chim cao bằng toà nhà 25 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm sau ở Hà Nội - Ảnh 2.

Cầu Thượng Cát có điểm đầu tại phường Thượng Cát, kết nối với đường Kỳ Vũ, và điểm cuối giao với Quốc lộ 23B thuộc xã Thiên Lộc. Công trình nằm giữa cầu Thăng Long và cầu Hồng Hà đang xây dựng.

Cận cảnh cây cầu hơn 7.300 tỷ, có trụ tháp hình cánh chim cao bằng toà nhà 25 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm sau ở Hà Nội - Ảnh 4.

Cầu Thượng Cát có tổng chiều dài hơn 5,2 km. Trong đó, phần cầu chính dài khoảng 3,9 km, mặt cắt ngang rộng 35 m với 8 làn xe, kết nối khu vực xã Thượng Cát với xã Thiên Lộc. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo thêm một trục kết nối quan trọng giữa khu vực phía Tây Bắc Hà Nội và bờ Bắc sông Hồng.

Cận cảnh cây cầu hơn 7.300 tỷ, có trụ tháp hình cánh chim cao bằng toà nhà 25 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm sau ở Hà Nội - Ảnh 5.

Theo thiết kế, đoạn vượt sông Hồng dài khoảng 780 m với kết cấu cầu dây văng gồm bốn nhịp lớn. Đây là hạng mục quan trọng và phức tạp nhất của toàn dự án, đồng thời là điểm nhấn kiến trúc của cây cầu. Sau hơn 8 tháng triển khai, hình hài công trình đã dần hiện rõ trên mặt sông với hệ thống trụ tháp và các hạng mục nền móng được thi công đồng loạt.

Cận cảnh cây cầu hơn 7.300 tỷ, có trụ tháp hình cánh chim cao bằng toà nhà 25 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm sau ở Hà Nội - Ảnh 6.

Ghi nhận tại công trường cho thấy hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị chuyên dụng đang được huy động trên cả hai bờ sông Hồng. Nhiều mũi thi công được triển khai song song nhằm đẩy nhanh tiến độ, trong đó tập trung vào các hạng mục móng và trụ tháp chính của cầu dây văng.

Cận cảnh cây cầu hơn 7.300 tỷ, có trụ tháp hình cánh chim cao bằng toà nhà 25 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm sau ở Hà Nội - Ảnh 7.

Đến nay, công tác khoan cọc nhồi tại cả ba vị trí trụ tháp chính đã hoàn thành. Mỗi trụ được đặt trên hệ móng gồm 36 cọc khoan nhồi đường kính 2 m, thi công ở độ sâu khoảng 20 m dưới mặt nước. Các nhà thầu đang chuyển sang giai đoạn thi công bệ trụ và các cấu kiện quan trọng, chuẩn bị cho công tác dựng tháp.

Cận cảnh cây cầu hơn 7.300 tỷ, có trụ tháp hình cánh chim cao bằng toà nhà 25 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm sau ở Hà Nội - Ảnh 8.

Theo thiết kế, tháp cầu Thượng Cát cao từ 60 đến 80 m, tượng trưng cho cánh chim hoà bình tung cánh trên bầu trời. Dự kiến, toàn bộ ba trụ tháp chính dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026.

Cận cảnh cây cầu hơn 7.300 tỷ, có trụ tháp hình cánh chim cao bằng toà nhà 25 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm sau ở Hà Nội - Ảnh 9.

Song song với phần cầu chính, hệ thống đường dẫn hai đầu cầu cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành toàn dự án vào năm 2027. Trong khi công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn tất. Đây được xem là điều kiện quan trọng để các nhà thầu triển khai đồng loạt các hạng mục đường dẫn, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ trong thời gian tới.

Cận cảnh cây cầu hơn 7.300 tỷ, có trụ tháp hình cánh chim cao bằng toà nhà 25 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm sau ở Hà Nội - Ảnh 10.

Cầu Thượng Cát là một trong những công trình giao thông quan trọng của Hà Nội khi giữ vai trò khép kín tuyến Vành đai 3,5, kết nối Bắc Từ Liêm với Đông Anh và mở rộng không gian phát triển về phía Bắc sông Hồng. Bên cạnh ý nghĩa về hạ tầng, dự án còn được giới đầu tư đánh giá là cú hích mới cho thị trường bất động sản dọc đại lộ Tây Thăng Long và khu vực Tây Bắc Thủ đô.

Cận cảnh cây cầu hơn 7.300 tỷ, có trụ tháp hình cánh chim cao bằng toà nhà 25 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm sau ở Hà Nội - Ảnh 11.

Đáng chú ý, một trong những dự án được hưởng lợi trực tiếp từ cầu Thượng Cát là đại đô thị Vinhomes Wonder City tại Đan Phượng. Dự án quy mô hơn 133 ha nằm trên trục đại lộ Tây Thăng Long, tuyến giao thông sẽ kết nối thuận lợi với cầu Thượng Cát sau khi hoàn thành. Khi đó, khả năng kết nối giữa Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Đông Anh và khu vực trung tâm Hà Nội sẽ được cải thiện đáng kể, góp phần gia tăng sức hút cho khu vực phía Tây Bắc Thủ đô.

Cận cảnh cây cầu hơn 7.300 tỷ, có trụ tháp hình cánh chim cao bằng toà nhà 25 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm sau ở Hà Nội - Ảnh 12.

Cùng với Vinhomes Wonder City, nhiều dự án khác trong khu vực như Sunshine Capital Tây Tựu hay Avenue Garden cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã phê duyệt quy hoạch Khu chức năng đô thị Thượng Cát rộng hơn 143 ha tại khu vực Thượng Cát, Tây Tựu và Ô Diên, ngay gần vị trí đầu cầu phía Nam.

Cận cảnh cây cầu hơn 7.300 tỷ, có trụ tháp hình cánh chim cao bằng toà nhà 25 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm sau ở Hà Nội - Ảnh 13.

Cùng với cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi, cầu Thượng Cát được xem là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông vượt sông Hồng của Hà Nội. Khi hoàn thành vào năm 2027, cây cầu hơn 7.300 tỷ đồng không chỉ tạo thêm trục kết nối giữa Bắc Từ Liêm và Đông Anh mà còn góp phần giảm tải cho cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân, giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô.

Cận cảnh cây cầu hơn 7.300 tỷ, có trụ tháp hình cánh chim cao bằng toà nhà 25 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm sau ở Hà Nội - Ảnh 14.

Bên cạnh ý nghĩa về giao thông, công trình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các khu vực Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn và hành lang Tây Thăng Long. Đây cũng là một trong những mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị hai bên sông Hồng, mở rộng không gian phát triển và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hà Nội theo mô hình đô thị đa trung tâm.

 

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Bài và ảnh: Văn Đoan

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