Cận cảnh cây cầu hơn 7.300 tỷ, có trụ tháp hình cánh chim cao bằng toà nhà 25 tầng, dự kiến hoàn thành vào năm sau ở Hà Nội
Cầu Thượng Cát có 3 trụ tháp chính có hình chữ H, biểu trưng của Thủ đô. Mỗi trụ được đặt trên hệ móng gồm 36 cọc khoan nhồi đường kính 2 m, thi công ở độ sâu khoảng 20 m dưới mặt nước.
Bài và ảnh: Văn Đoan
Nhịp sống thị trường
Theo Nhịp sống thị trường
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