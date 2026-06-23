Cùng với cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi, cầu Thượng Cát được xem là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm giúp hoàn thiện mạng lưới giao thông vượt sông Hồng của Hà Nội. Khi hoàn thành vào năm 2027, cây cầu hơn 7.300 tỷ đồng không chỉ tạo thêm trục kết nối giữa Bắc Từ Liêm và Đông Anh mà còn góp phần giảm tải cho cầu Thăng Long và cầu Nhật Tân, giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô.