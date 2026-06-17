Tuy nhiên, tuyến đường này nhiều năm qua thường xuyên quá tải, đặc biệt tại các nút giao lớn như An Sương. TP.HCM chuẩn bị đầu tư hơn 10.400 tỷ đồng để mở rộng Quốc lộ 22 (đoạn từ nút giao An Sương đến Vành Đai 3) chuẩn bị mở rộng lên 60m, gồm 10 làn xe, giúp rút ngắn thời gian về khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.