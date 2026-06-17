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Toàn cảnh các con đường nghìn tỷ kết nối khu đô thị hơn 2,3 tỷ USD của Vinhomes với trung tâm TP.HCM

| | Bất động sản

Loạt hạ tầng này không chỉ bao quanh Vinhomes Saigon Park, kéo khu Tây Bắc “thoát mác” vùng ven mà còn mở đường xích lại gần trung tâm TP.HCM.

Toàn cảnh các con đường nghìn tỷ kết nối khu đô thị hơn 2 tỷ USD của Vinhomes với trung tâm TP.HCM - Ảnh 1.

Là một trong những đại đô thị lớn nhất khu Tây Bắc TP.HCM, dự án KĐT Đại học Quốc tế (còn gọi là Vinhomes Saigon Park) do Công ty Cổ phần Đô thị đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam (thuộc Vinhomes) phát triển tại xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM). Dự án có quy mô khoảng 1.080ha, tổng vốn hơn 2,3 tỷ USD, khởi công ngày 29/4, dự kiến đưa vào vận hành vào năm 2035.

Toàn cảnh các con đường nghìn tỷ kết nối khu đô thị hơn 2 tỷ USD của Vinhomes với trung tâm TP.HCM - Ảnh 2.

Khu đô thị nằm cạnh quốc lộ 22 và cách trung tâm thành phố gần 30 km. Bên cạnh việc tiếp giáp kênh An Hạ, kênh Xáng, kênh 8, dự án còn được hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng liên vùng đang từng bước hoàn thiện gồm Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến metro trong tương lai.

Toàn cảnh các con đường nghìn tỷ kết nối khu đô thị hơn 2 tỷ USD của Vinhomes với trung tâm TP.HCM - Ảnh 3.

Đáng chú ý, loạt hạ tầng này không chỉ có vốn đầu tư lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng mà còn là “chìa khóa” giúp khu Tây Bắc thoát mác vùng ven, rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm và mở đường hình thành một cực đô thị – giáo dục mới của thành phố.

Toàn cảnh các con đường nghìn tỷ kết nối khu đô thị hơn 2 tỷ USD của Vinhomes với trung tâm TP.HCM - Ảnh 4.

Nổi bật nhất trong mạng lưới này là Quốc lộ 22, trục xương sống chạy trực tiếp qua mặt tiền Vinhomes Saigon Park. Đây là tuyến giao thương quan trọng, nối dự án với trung tâm TP.HCM, Tây Ninh và sang nước bạn Campuchia.

Toàn cảnh các con đường nghìn tỷ kết nối khu đô thị hơn 2 tỷ USD của Vinhomes với trung tâm TP.HCM - Ảnh 5.

Tuy nhiên, tuyến đường này nhiều năm qua thường xuyên quá tải, đặc biệt tại các nút giao lớn như An Sương. TP.HCM chuẩn bị đầu tư hơn 10.400 tỷ đồng để mở rộng Quốc lộ 22 (đoạn từ nút giao An Sương đến Vành Đai 3) chuẩn bị mở rộng lên 60m, gồm 10 làn xe, giúp rút ngắn thời gian về khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Toàn cảnh các con đường nghìn tỷ kết nối khu đô thị hơn 2 tỷ USD của Vinhomes với trung tâm TP.HCM - Ảnh 6.

Cách Vinhomes Saigon Park chỉ khoảng 600m, đường Vành đai 3 TP.HCM đang tăng tốc thi công. Riêng nút giao với Quốc lộ 22 được xem là “điểm mở khóa” hạ tầng quan trọng, giúp khu Tây Bắc kết nối nhanh hơn với các cực công nghiệp, logistics và đô thị lớn của vùng phía Nam.

Toàn cảnh các con đường nghìn tỷ kết nối khu đô thị hơn 2 tỷ USD của Vinhomes với trung tâm TP.HCM - Ảnh 7.

Một mảnh ghép khác là cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, dài khoảng 51km, tổng vốn gần 23.000 tỷ đồng. Dự án đã bàn giao hơn 75% mặt bằng đoạn qua TP.HCM, dự kiến khởi công tháng 7/2026 và khai thác trong năm 2028, mở trục kết nối từ Vành đai 3 tại xã Phú Hòa Đông đến Quốc lộ 22 tại xã Bến Cầu, Tây Ninh. Ảnh phối cảnh.

Toàn cảnh các con đường nghìn tỷ kết nối khu đô thị hơn 2 tỷ USD của Vinhomes với trung tâm TP.HCM - Ảnh 8.

Với thiết kế cao tốc 120 km/h, quy mô 4 làn xe giai đoạn đầu và 6 làn xe khi hoàn chỉnh, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài còn khoảng 1 giờ, tạo lợi thế logistics lớn cho Vinhomes Saigon Park và toàn khu vực. Ảnh phối cảnh.

Toàn cảnh các con đường nghìn tỷ kết nối khu đô thị hơn 2 tỷ USD của Vinhomes với trung tâm TP.HCM - Ảnh 9.

Nếu các tuyến đường bộ mở rộng không gian phát triển, Metro số 2 lại bổ sung trục giao thông công cộng hiện đại cho khu vực. Tuyến dài khoảng 48km với tổng vốn đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng. Hiện giai đoạn một của dự án (Bến Thành - Tham Lương) đã được khởi công, còn đoạn Tham Lương - Củ Chi (đoạn qua dự án) vẫn chưa được đầu tư.

Toàn cảnh các con đường nghìn tỷ kết nối khu đô thị hơn 2 tỷ USD của Vinhomes với trung tâm TP.HCM - Ảnh 11.

Ngoài ra, các tuyến Phan Văn Hớn – Nguyễn Văn Bứa – Dương Công Khi tạo thành mạng lưới đường phụ kết nối từ trung tâm Hóc Môn (cũ) ra Quốc lộ 22, góp phần chia tải giao thông trong giờ cao điểm. Ảnh: Đường Thanh Niên dọc KĐT Đại học Quốc tế (Vinhomes Saigon Park).

Máy móc đầy mặt đất, môi giới vây xung quanh dự án 173 nghìn tỷ nóng bậc nhất TP.HCM của Vinhomes 

Bài: Huy Nguyễn - Ảnh: Quốc Hoàng

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