Toàn cảnh các con đường nghìn tỷ kết nối khu đô thị hơn 2,3 tỷ USD của Vinhomes với trung tâm TP.HCM
Loạt hạ tầng này không chỉ bao quanh Vinhomes Saigon Park, kéo khu Tây Bắc “thoát mác” vùng ven mà còn mở đường xích lại gần trung tâm TP.HCM.
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