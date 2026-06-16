Sau khi công bố "tin nóng", Chủ tịch Phạm Thiếu Hoa khẳng định "Vinhomes vẫn hoạt động bình thường...", phủ nhận chuyện rút lui

Trả lời câu hỏi, tại sao lại có quyết định bất ngờ này và Vinhomes định rút khỏi thị trường bất động sản sao, ông Hoa khẳng định﻿: Vinhomes vẫn hoạt động bình thường.

"Việc ngưng phát triển quỹ đất chỉ đơn giản là chúng tôi “biết đủ”, dừng mở rộng số lượng để tập trung phát triển chất lượng, tạo ra hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn nữa trên mỗi mét vuông dự án", ông Hoa cho biết.

Cũng theo chủ tịch Vinhomes, quyết định này xuất phát từ hai lý do cơ bản. Thứ nhất, sau nhiều năm bền bỉ kiên trì hoàn tất các thủ tục pháp lý và chuẩn bị, chúng tôi đã tích lũy được quỹ đất đủ lớn để phát triển liên tục cho 5 - 7 năm tới.

28 siêu dự án 38.000 ha mang thương hiệu Vinhomes﻿.

"Nếu so sánh sòng phẳng với các dự án khác thì giá của Vinhomes không cao mà phản ánh đúng giá trị thật. Bởi ở các dự án, chúng tôi đều đầu tư rất lớn vào hạ tầng, chất lượng xây dựng, cảnh quan và đặc biệt là hệ thống vận hành sau bàn giao", ông Phạm Thiếu Hoa khẳng định.

Được biết, ﻿trước đó Vinhomes đặt mục tiêu bứt phá trong năm 2026 với các chỉ tiêu kỷ lục: doanh thu dự kiến đạt 285.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 60.000 tỷ đồng, giữ vững vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam và từng bước mở rộng sự hiện diện trên thị trường toàn cầu.

Được biết, trước đó tại ĐHCĐ 2026, Ban lãnh đạo Vinhomes cho biết thời gian qua Vinhomes triển khai chiến lược bán buôn đi kèm chiến lược bán lẻ tối ưu về chi phí vốn cũng như sẽ hỗ trợ để rút ngắn vòng đời phát triển xây dựng của một dự án bất động sản.

"Về phía các đối tác mua buôn, chúng tôi ghi nhận trong giai đoạn này nhu cầu tăng. Không chỉ các đối tác từng có các giao dịch với Vinhomes, chúng tôi cũng ghi nhận nhu cầu từ các đơn vị mới đến từ các nước Đông Nam Á cũng quan tâm tới các cái dự án của Vinhomes.

Đối với nhu cầu bán lẻ, tình hình tài kinh tế trong giai đoạn vừa rồi có sự ảnh hưởng đến tâm lý của người mua. Nhưng chúng tôi đánh giá đây là những ảnh hưởng ngắn hạn, không thể triệt tiêu nhu cầu dài hạn bởi vì nhu cầu nhà ở của Việt Nam vẫn còn rất lớn", ông Hoa cho biết.

Ban lãnh đạo Vinhomes cũng cho biết tác động của tăng lãi suất tới tình hình kinh doanh của bất động sản là có, tuy nhiên Vinhomes cho rằng tạm thời chỉ ảnh hưởng đối với các tệp khách hàng đầu cơ cao, sử dụng đòn bẩy quá lớn để có thể kiếm lời ngắn hạn và không có năng lực chuẩn bị tài chính phù hợp. Mức lãi suất tuy tăng so với 2025 khác giai đoạn 2011 hay 2013, và không thể gây đóng băng cho thị trường.

"Và mức lãi suất này, chúng tôi đánh giá khách hàng sẽ chậm hơn trong việc ra quyết định để thực hiện mua bất động sản để ở, nhưng không thể làm triệt tiêu nhu cầu của thị trường. Vinhomes cũng rất năng động trong việc đưa ra các cái chính sách để hỗ trợ tài chính cũng như là chia sẻ chi phí tài chính đối với cả khách hàng", ban lãnh đạo Vinhomes chia sẻ.