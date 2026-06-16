Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chỉ đạo “nóng”: Vinhomes dừng việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam, không độc chiếm thị trường, dành sân cho các doanh nghiệp khác

Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes vừa chia sẻ một thông tin bất ngờ về việc dừng mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam.

"Theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Phạm Nhật Vượng, chúng tôi đã quyết định ngưng hoàn toàn việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam", ông Hoa cho biết.

Lãnh đạo Vinhomes khẳng định, quyết định này không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp rút khỏi thị trường bất động sản. Ngược lại, công ty vẫn duy trì hoạt động bình thường. Việc ngưng phát triển quỹ đất chỉ đơn giản là chúng tôi “biết đủ”, dừng mở rộng số lượng để tập trung phát triển chất lượng, tạo ra hàm lượng giá trị gia tăng cao hơn nữa trên mỗi mét vuông dự án.

Theo ông Hoa, quyết định trên xuất phát từ hai lý do chính. Thứ nhất, sau nhiều năm bền bỉ kiên trì hoàn tất các thủ tục pháp lý và chuẩn bị, chúng tôi đã tích lũy được quỹ đất đủ lớn để phát triển liên tục cho 5 – 7 năm tới.

Thứ hai, thay vì tiếp tục tiêu hao nguồn lực cho việc tìm kiếm các dự án mới, giờ là lúc Vinhomes cần tập trung xây dựng, kinh doanh và tạo môi trường sống tốt nhất cho các dự án đang có để tạo ra giá trị gia tăng tốt nhất, đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng 2 con số của nền kinh tế.

Theo lãnh đạo Vinhomes, tác động của một dự án bất động sản không chỉ dừng lại ở việc xây dựng nhà ở. Mỗi dự án khi được triển khai sẽ kéo theo sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp trong các lĩnh vực xây dựng, vật liệu, thương mại và dịch vụ, tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới. Khi dự án hoàn thành và đi vào vận hành, hoạt động đầu tư, kinh doanh và tiêu dùng tiếp tục được thúc đẩy, đồng thời tạo thêm nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương.





Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes

Ông Phạm Thiếu Hoa nhấn mạnh quỹ đất hiện hữu đủ để Vinhomes tự tin duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường bất động sản Việt Nam. Việc chủ động dừng mở rộng quỹ đất cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho các doanh nghiệp khác tham gia thị trường, qua đó thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh và mang lại nhiều lợi ích hơn cho khách hàng.

Bên cạnh chiến lược phát triển mới, Vinhomes cũng cho biết định hướng sản phẩm của doanh nghiệp đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Nếu như trong giai đoạn đầu, công ty chủ yếu tập trung vào phân khúc cao cấp thì hiện nay hệ sản phẩm đã được mở rộng, bao phủ nhiều phân khúc từ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, căn hộ trung cấp cho đến các dòng sản phẩm cao cấp và hạng sang.

Theo ông Phạm Thiếu Hoa, dù thuộc phân khúc nào, triết lý phát triển xuyên suốt của Vinhomes vẫn là lấy khách hàng làm trung tâm. Doanh nghiệp chú trọng đầu tư hệ thống tiện ích đồng bộ, không gian công cộng, giáo dục, y tế và các yếu tố an ninh an toàn nhằm mang đến môi trường sống hoàn chỉnh cho cư dân.

Trước ý kiến cho rằng giá bán sản phẩm Vinhomes luôn cao hơn mặt bằng chung của thị trường, Chủ tịch HĐQT Vinhomes cho rằng mức giá này phản ánh đúng giá trị thực của sản phẩm. Doanh nghiệp đầu tư lớn vào hạ tầng, chất lượng xây dựng, cảnh quan cũng như hệ thống quản lý vận hành sau bàn giao. Theo đó, khách hàng không chỉ sở hữu một căn hộ hay ngôi nhà đơn thuần mà còn được hưởng một môi trường sống đồng bộ, tiện nghi và cộng đồng cư dân văn minh. Đây cũng là yếu tố giúp các sản phẩm Vinhomes duy trì tiềm năng gia tăng giá trị trên thị trường.

Đối với chiến lược phát triển trong tương lai, ông Phạm Thiếu Hoa cho biết dù không tiếp tục mở rộng quỹ đất tại Việt Nam, Vinhomes vẫn sẽ thúc đẩy hoạt động ở thị trường quốc tế. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc vươn ra nước ngoài không chỉ nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Vinhomes cũng kỳ vọng các dự án của mình sẽ trở thành lựa chọn an cư của cộng đồng công dân quốc tế khi đến Việt Nam sinh sống và làm việc.﻿