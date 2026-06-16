Hà Nội đấu giá khu đất làm nhà ở thấp tầng, khởi điểm hơn 1.100 tỷ đồng

Đấu giá 2ha đất làm khu nhà ở thương mại

Theo thông báo của đơn vị tổ chức, khu đất được đưa ra đấu giá nằm tại vị trí X2, huyện Hoài Đức cũ (nay là xã An Khánh). Đây là tài sản của UBND xã An Khánh, nằm trong khu vực được quy hoạch làm dự án nhà ở thương mại.

Khu đất có tổng diện tích gần 5,4ha, trong đó khoảng 2,07ha đất xây nhà ở liền kề được đấu giá quyền sử dụng. Mức giá khởi điểm được đưa ra đấu giá là hơn 1.100 tỷ đồng (tương đương khoảng 53 triệu đồng/m2). Cùng với đó là khoảng 1.800m2 đất xây dựng bãi đỗ xe thời hạn 50 năm sẽ được thành phố cho thuê trả tiền một lần, giá khởi điểm hơn 5,3 tỷ đồng.

Hà Nội đấu giá 2,07ha đất làm khu nhà ở tại huyện Hoài Đức cũ (nay là xã An Khánh), giá khởi điểm hơn 1.100 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ.

Để tham gia đấu giá, nhà đầu tư cần đặt cọc 20% tổng giá trị khởi điểm khu đất, tương đương 220 tỷ đồng. Phiên đấu giá sẽ bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, tối thiểu 5 vòng với bước giá áp dụng cho các vòng là 10 tỷ đồng.

Dự án còn có một số hạng mục khác như nhà sinh hoạt cộng đồng, khu cây xanh, thể dục thể thao, đường giao thông với tổng diện tích hơn 2,6 ha; khu đất cũng được bố trí 0,5 ha phát triển nhà xã hội.

Được biết, mới đây UBND TP Hà Nội đã có quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng 3.366m2 đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát. Doanh nghiệp trúng đấu giá khu “đất vàng” này là Công ty TNHH Duyên Hà, với số tiền 1.379 tỷ đồng - cao gấp đôi giá khởi điểm trên 679 tỷ đồng.

Theo Kế hoạch số 135 của UBND TP Hà Nội về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026, toàn thành phố dự kiến tổ chức đấu giá 306 dự án, khu đất với tổng diện tích đất đưa ra đấu giá khoảng 728,97 ha (không bao gồm diện tích xây dựng hạ tầng kỹ thuật). Tổng số tiền trúng đấu giá dự kiến thu được trong năm nay khoảng hơn 63.000 tỷ đồng.

Năm ngoái, Hà Nội lập kỷ lục thu từ đất đai với 107.900 tỷ đồng, vượt dự toán gần 125% và gấp 2,6 lần năm 2024. Nguồn thu từ đất chiếm khoảng 15% tổng thu ngân sách của thành phố.

Đất đấu giá vùng ven bỏ hoang sau "cơn sốt giá"

Còn nhớ thời điểm tháng 8/2024, nhiều huyện ngoại thành của Hà Nội (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính - PV) như Thanh Oai, Hoài Đức, Sóc Sơn... rầm rộ tổ chức đấu giá đất. Giá trúng đấu giá ghi nhận mức cao bất thường, cao gấp chục lần so với giá khởi điểm, thậm chí có nơi lập đỉnh mới với giá hơn 100 triệu đồng/m2 tạo nên làn sóng “săn đất đấu giá” chưa từng có.

Tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy một nghịch lý, những khu đất từng được trả giá tới cả trăm triệu đồng/m² vẫn vắng bóng người xây nhà, nhiều nơi cỏ dại mọc um tùm, thông tin rao bán đất tràn lan.

Nhiều khu đất đấu giá vùng ven Hà Nội rơi vào cảnh bỏ hoang. Trong ảnh: Khu đất đấu giá tại Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao (nay là xã Bình Minh) để "trồng cỏ" sau 2 năm đấu giá, không có người xây nhà về ở.

TS. Trần Xuân Lượng - Viện phó Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam cho rằng, việc đấu giá đất ồ ạt rồi bỏ hoang sẽ để lại nhiều hệ luỵ, gây lãng phí tài nguyên đất đai.

"Đất đai bị giữ lại để đầu cơ mà không được sử dụng đúng mục đích, dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên quý giá. Các lô đất sau khi được đấu giá nhưng không được triển khai xây dựng hoặc bị bỏ hoang trong thời gian dài không chỉ làm giảm giá trị đất mà còn ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển đô thị. Hệ quả là sự phát triển kinh tế bị đình trệ và nguồn lực quốc gia bị lãng phí", TS. Trần Xuân Lượng nói.

Theo TS. Trần Xuân Lượng, để ngăn chặn tình trạng này, khi đấu giá đất người tham gia đấu giá cần phải chứng minh được khả năng tài chính hợp pháp và mục đích sử dụng đất rõ ràng. Yêu cầu này giúp ngăn chặn tình trạng đầu cơ và rửa tiền.

Đồng thời, theo ông Lượng, người trúng đấu giá phải cam kết sử dụng đất đúng mục đích trong thời gian quy định. Nếu vi phạm, đất có thể bị thu hồi và người vi phạm phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Ngoài ra, theo chuyên gia, cần gắn quy hoạch với kế hoạch sử dụng đất hàng năm, điều chỉnh theo thực tế và năng lực của từng địa phương; cần quy định thời gian xây nhà là bao lâu sau khi đất trúng đấu giá. Việc tổ chức đấu giá chỉ nên được tiến hành khi khu vực đã có hạ tầng phù hợp và căn cứ vào nhu cầu thực tế của người dân.