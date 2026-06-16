Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đề xuất gỡ vướng loạt dự án tại hòn đảo được mệnh danh “đẹp nhất châu Á”

Lãnh đạo tỉnh An Giang vừa có buổi làm việc với Tập đoàn Vingroup về các khó khăn, vướng mắc tại một số dự án trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, theo Cổng TTĐT tỉnh An Giang.

Theo đó, đoàn công tác đã khảo sát nhanh khu vực hạ tầng Vườn thú Safari Phú Quốc, kiểm tra khu vực đề xuất mở rộng bãi đỗ xe, ghi nhận hiện trạng liên quan đến nhu cầu phục vụ khách du lịch, trật tự an toàn giao thông; kiểm tra vị trí, hiện trạng quản lý, khai thác, sử dụng 04 hồ nước.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, Khu du lịch sinh thái Bãi Dài doanh nghiệp kiến nghị cập nhật diện tích đất ở vào Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc và hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng đất ở xây dựng biệt thự du lịch. Cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng công trình trên đất thương mại, dịch vụ trong dự án bất động sản du lịch tại Khu Grand World Phú Quốc.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đề xuất thuê mặt nước 04 hồ nước để đầu tư điện mặt trời nổi phục vụ nhu cầu sử dụng điện của các dự án Vinpearl Phú Quốc; kiến nghị cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất đối với 10 giếng nước ngầm, mở rộng bãi đỗ xe Vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc.

Khu vực bãi đỗ xe tại Vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc.

Đối với Trung tâm hội nghị, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Vòng – Hàm Ninh , doanh nghiệp kiến nghị Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc chấp thuận bố trí nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng thuộc dự án Bãi Vòng; triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phân khu khu vực Bãi Vòng; chỉ đạo Ban bồi thường, hỗ trợ đẩy nhanh đo đạc, thu thập thông tin các thửa đất còn lại, thửa đất vắng chủ, thửa đất tranh chấp; đồng thời xác định cụ thể ranh đất bố trí làm nhà ở của lực lượng vũ trang Phú Quốc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng kêu gọi Tập đoàn Vingroup tiếp tục quan tâm đầu tư vào tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc, nơi vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

“Tỉnh An Giang sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp; đặc biệt là trong việc tháo gỡ các vướng mắc theo đúng quy định pháp luật. Theo đó, việc tháo gỡ phải chuẩn xác để tránh gây ra sự chồng chéo, lãng phí thời gian và nguồn lực”, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội; báo cáo cho UBND tỉnh trong tháng 7.

Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, xác định việc thu tiền sử dụng đất và các khoản chênh lệch nếu áp dụng loại hình đất ở; rà soát, tham mưu xử lý đúng quy định việc cấp phép khai thác nước dưới đất đối với 10 giếng nước ngầm tại Vườn thú Safari. Sở Xây dựng rà soát quy hoạch xây dựng và Quy hoạch chung đặc khu Phú Quốc, đảm bảo phù hợp.

Đối với Trung tâm hội nghị, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Vòng – Hàm Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đặc khu Phú Quốc tăng cường lực lượng hỗ trợ nhà đầu tư trong việc giải phóng mặt bằng, tránh để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ dự án và phát triển kinh tế - xã hội; rà soát các khu tái định cư hiện nay, kịp thời bố trí tái định cư phù hợp cho người dân.

Đối với Cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện hợp đồng BOT; lập và báo cáo phương án khai thác vận hành cảng; phối hợp với các lực lượng biên phòng, an ninh để đảm bảo vận hành cảng an toàn và hiệu quả.

Đối với đề xuất sử dụng mặt nước tại 4 hồ chứa nước để triển khai đầu tư điện năng lượng mặt trời nổi và đề xuất mở rộng bãi đỗ xe tại Vườn thú Safari Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh giao Vườn quốc gia Phú Quốc phối hợp với doanh nghiệp khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tế, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch, đồng thời nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật liên quan sớm có hướng dẫn để nhà đầu tư triển khai thực hiện..